Faceless написав:

rjkz написав: 2. Так а я о чем? Назови украинскими топонимами и "фу-фу-фу". Про совгостинницы - эт перебор, Союз 30 лет как того. Почему назвать ЖК "Одесский" Заратустра не позволяет, я "Варшавские" даже с + можно...или это такой крест? Я знаю, в Польше все очень религиозны...католики...Где рядом с Варшавским костел я спрашиваю???!!! 2. Так а я о чем? Назови украинскими топонимами и "фу-фу-фу". Про совгостинницы - эт перебор, Союз 30 лет как того. Почему назвать ЖК "Одесский" Заратустра не позволяет, я "Варшавские" даже с + можно...или это такой крест? Я знаю, в Польше все очень религиозны...католики...Где рядом с Варшавским костел я спрашиваю???!!!

rjkz написав: 4. Я про Патриотику как раз и писал - украинские топонимы. Почему не построить что-то более приличное с такими названиями? Или назвать чтото более приличное.Давайте переименуем Аю-Даг в Нью-Йорк и наоборот. Поверьте, настоящему Нью-Йорку это будет комплимент с его средним уровнем качества жилья на уровне бараков. Так нет-же. Почему в НЙ нет ЖК а в Торонто БЦ KYIV? 4. Я про Патриотику как раз и писал - украинские топонимы. Почему не построить что-то более приличное с такими названиями? Или назвать чтото более приличное.Давайте переименуем Аю-Даг в Нью-Йорк и наоборот. Поверьте, настоящему Нью-Йорку это будет комплимент с его средним уровнем качества жилья на уровне бараков. Так нет-же. Почему в НЙ нет ЖК а в Торонто БЦ KYIV?

Союз может и того, а гостиницы совдеповские еще остались со старыми названиями, да и основная ЦА еще совок помнит.Хотел бы отметить, что тема с такими названиями (Нью-Йорк, Манхеттен, Сан-Франциско, Монреаль и что там еще) относительно свежая, последний вообще пока строится только внизИ как я уже писал, их не так и много чтобы делать серьезные выводы.Возможно, пару лет и будут приличные объекты с украинскими топонимами в названии. Например, Русановская Гавань уже вроде строится, чем не топоним, правда, не интересовался, что там будет на выходе. ЖК Крыжополь мы вряд ли дождемся, а вот какой-нить ЖК Кодак (я про Кодацьку фортецю, а не японцев), Лиман, Львів, Рось, Дунай, Кальміус вполне