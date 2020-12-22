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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:31
airmax78 написав:
Друзья, rjkz (букв в украинском алфавите не нашлось), antey, Рыба-СОМ, Зрадио (ну ему сам Бог велел) и многие другие: ваша проблема в том, что вы ищете зраду даже там где ее нет.
Блин, я не ищу зраду, а пример в студию прошу.
Зачем сразу переходить на личности и ярлыки вешать? Просто так и скажите, что ничего подобного в Киеве нет.
А то получается диалог наподобие
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:36
не, ну серьезно, как правильно тут писали, проглядывается неуважение хуторян к чему-то родному.
Полно всяких красивых названий - вовсе не обязательно называть именно "Горышними плавнями" очередную забудову.
Но объясните мне, пожалуйста, чего если можно назвать ЖК вполне нейтральным Западный (Захидный), обязательно (да-да, +5%) назвать ЖК "West"?
почему ужесточение языковых стандартов касается любого продавца на базаре, но не касается девелоперов?
Задорнова на вас не хватает
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:38
Faceless написав: rjkz написав:
2. Так а я о чем? Назови украинскими топонимами и "фу-фу-фу". Про совгостинницы - эт перебор, Союз 30 лет как того. Почему назвать ЖК "Одесский" Заратустра не позволяет, я "Варшавские" даже с + можно...или это такой крест? Я знаю, в Польше все очень религиозны...католики...Где рядом с Варшавским костел я спрашиваю???!!!
Союз может и того, а гостиницы совдеповские еще остались со старыми названиями, да и основная ЦА еще совок помнит.
rjkz написав:
4. Я про Патриотику как раз и писал - украинские топонимы. Почему не построить что-то более приличное с такими названиями? Или назвать чтото более приличное.Давайте переименуем Аю-Даг в Нью-Йорк и наоборот. Поверьте, настоящему Нью-Йорку это будет комплимент с его средним уровнем качества жилья на уровне бараков. Так нет-же. Почему в НЙ нет ЖК а в Торонто БЦ KYIV?
Хотел бы отметить, что тема с такими названиями (Нью-Йорк, Манхеттен, Сан-Франциско, Монреаль и что там еще) относительно свежая, последний вообще пока строится только вниз
И как я уже писал, их не так и много чтобы делать серьезные выводы.
Возможно, пару лет и будут приличные объекты с украинскими топонимами в названии. Например, Русановская Гавань уже вроде строится, чем не топоним, правда, не интересовался, что там будет на выходе. ЖК Крыжополь мы вряд ли дождемся, а вот какой-нить ЖК Кодак (я про Кодацьку фортецю, а не японцев), Лиман, Львів, Рось, Дунай, Кальміус вполне
Знаете какая самая ужасная гостинница, где я останавливался была?
Пассаж в Одессе. Очевидно, когда ее назвали, то не заморочились с тем, что пассаж - это в переводе "проход" (задний?). Или очень хорошо понимали.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:45
antey1969 написав: hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.
Расстояние между домами посмотрите, и поймете, что это просто несравнимо
Посмотрел и офигел как тесно натыкан bahstadt
Посмотрел эко парк польша, расстояние 35 метров. В рыбальском около 30 вроде.
Востаннє редагувалось hume
в Сер 23 гру, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:53
Рыба-сом написав: hume написав:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/23/yak-buduyut-suchasni-developery-porivnyuyemo-zhytlo-v-yevropi-ta-ukrayini/вы мне ещё скажите, что проекты рыбальского, юнита, республики не могут дополнить ряд этих фотографий.
Интересно, что только украинский проект (в поле возле Крюковщины, т.е. земля там вроде как не должна быть золотой) имеет 12-15 этажей.
Впрочем, об этом киевском "нюансе" уже в теме писали не раз.
Так это реклама, в начале написано - "при поддержке партнёра парадиз авеню "
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:02
airmax78 написав:
Пострили пару действительно классных ЖК. Логично было бы порадоваться: наконец-то в Киеве что-то приличное начали строить. Нет, блд, находят 22 причины почему все не так. Не там. Цена не та. Этажность не как в Зальцбурге. Говноблок. 6-полосная магистраль. Название не то! К названию даже умудряются прикопаться.
100%. При этом проигнорирован шаг от 25этажных стен к 9-16 этажной застройке, а это что-то невообразимое в реалиях укр менталитете. Застраивают комплексно, приводят в порядок районы где еще несколько лет назад только с туристическим ножом можно было ходить. Можно предъявить почему как в bahstadt не делают систему управления дождевой водой, фу-фу.
Короче, даже живя в 25этажных стенах без двора можно кидать помидоры во что-то новое, обычно приближающейся к мировым тенденциям.
Так как украинцы любят гвно и страдать.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:04
що з цінами КРЖН, де дно?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:07
Рыба-сом написав:
[q
А Вы как раз начали распространять пессимизм: лучше не будет, этажность только увеличат, место будет ещё хуже, новых плюшек никаких не добавят и т.д.
Так кто здесь зрадой страдает? ))))
Речь шла о конкретных проектах, которые усовершенствовать вряд ли удастся, и которые спокойно можно переносить в другие страны и на них не будет клейма укр действительности. Вы же начали делать замечания за инфраструктуру, место, етс. Кстати, плюс комплексной застройка, что она подтягивает инфраструктуру.
Кстати и в европе в новых районах оже тулят 15-16 этажей,для разнообразия
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:28
hume написав: Рыба-сом написав:
[q
А Вы как раз начали распространять пессимизм: лучше не будет, этажность только увеличат, место будет ещё хуже, новых плюшек никаких не добавят и т.д.
Так кто здесь зрадой страдает? ))))
Речь шла о конкретных проектах, которые усовершенствовать вряд ли удастся, и которые спокойно можно переносить в другие страны и на них не будет клейма укр действительности. Вы же начали делать замечания за инфраструктуру, место, етс. Кстати, плюс комплексной застройка, что она подтягивает инфраструктуру.
Кстати и в европе в новых районах оже тулят 15-16 этажей,для разнообразия
Речь шла - конкретно - о заявлении "морально не устареют" в отличие от.
В моем понимании это не только о немодности фасада и придомовой.
К примеру, с появлением ЖК в "Нижнем Печерске" и т.д. "морально устарело" жить на ПОХе, хотя ещё в 2012-2013, когда я только начал читать эту тему, тут постоянно звучало "если не устраивает проживание в сталинках/совмине/царских домах, то ПОХу не альтернативы". Потом Голосеевский район стал модным (Первый тогда хвастал, что живёт возле Голосеевского парка), потом и его звезда зашла.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:28
Faceless написав:
Возможно, пару лет и будут приличные объекты с украинскими топонимами в названии
Ну да, просто продавать квартиры в "жилом доме по улице ХХХХ , номер YY" у нас не умеют
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