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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6003600460056006>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 65
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:28

Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен.
Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр.
https://varlamov.ru/1839789.html

Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:При этом проигнорирован шаг от 25этажных стен к 9-16 этажной застройке, а это что-то невообразимое в реалиях укр менталитете. Застраивают комплексно, приводят в порядок районы где еще несколько лет назад только с туристическим ножом можно было ходить. Можно предъявить почему как в bahstadt не делают систему управления дождевой водой, фу-фу.
Короче, даже живя в 25этажных стенах без двора можно кидать помидоры во что-то новое, обычно приближающейся к мировым тенденциям.
Так как украинцы любят гвно и страдать.

Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть.
Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:37

  hume написав:Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен.
Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр.
https://varlamov.ru/1839789.html

Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении


Я не против, чтобы у нас кватриры стоили по лимону евро, надеюсь, для этого будут экономические основания.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:39

  Serg-ik написав:[qu
Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть.
Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.

Согласен, но отчасти. То, что нужно безбожно редактировать дбк и СНиП это 100%. А лучше выкинуть и взять за основу строительные нормы европ.

Но, давайте пофантазируем. У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох. И если стену построить еще выше/ширше и загнуть буквой П, то на старте цена будет ещё ниже
Востаннє редагувалось hume в Сер 23 гру, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:40

  rjkz написав:
  hume написав:Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен.
Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр.
https://varlamov.ru/1839789.html

Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении


Я не против, чтобы у нас кватриры стоили по лимону евро, надеюсь, для этого будут экономические основания.

Просто это то, что у нас стоит 1,5-2 куе максимум. Вот и вся разница. А стоит оно столько, из-за спроса на жилье здорового человека. Будет массово такое строительство цена будет ниже. Ведь не от недостатка клиентов в Юните самая маленькая квартира стоит 75 куе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:51

Вопрос знатокам
есть квартира, у квартиры два владельца: брат и сетсра. в прошлом году брат взял кредит в кредитной спилке залогом выступила квартира. У нотариуса оформили ипотеку все как книжка пишет сделали.
Теперь хотят продать квартиру и при этом что ипотека не погашена+ долг по комуналке. тоесть при покупке гасится ипотека и в тот же день сделка купли продажи.
если бы это был банковский кредит вопросов бы не возникло, а тут кредитна спилка.
может кто то сталкивался с таким?
Как сделать сделку безопасной?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох.

Так я и не покупаю такое. И меня за это не первый год чмырят здесь. А ведь у ЖК Балтийский сладенькая цена. И у Кристера такая была и на Ясиноватском, Фемили энд френдс на котловане....
А чуток лучше -не по карману...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь.

Я уверен, что да.
Если б цена была в 2/3/4 раза ниже.
Если б не местные, то понаехавшие югославы, болгары, поляки и т.д.
Или местные под аренду этим понаехам.
Хоть Чехия - это далеко не Западная Европа, но, живя тут, вижу, что есть спрос на любое гуано, вопрос в цене.
Или, думаете, наши заробитчане, которые по двое и более в комнатах съёмных живут, в цоколях и т.д., местным аналогом Мордора побрезговали б?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:29

  4e4ensxe написав:Вопрос знатокам
есть квартира, у квартиры два владельца: брат и сетсра. в прошлом году брат взял кредит в кредитной спилке залогом выступила квартира. У нотариуса оформили ипотеку все как книжка пишет сделали.
Теперь хотят продать квартиру и при этом что ипотека не погашена+ долг по комуналке. тоесть при покупке гасится ипотека и в тот же день сделка купли продажи.
если бы это был банковский кредит вопросов бы не возникло, а тут кредитна спилка.
может кто то сталкивался с таким?
Как сделать сделку безопасной?


Гасите комуналку и кредит кредитной спилке. И потом оформляете сделка купли-продаже.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jay2004 написав:Гасите комуналку и кредит кредитной спилке. И потом оформляете сделка купли-продаже.

так после погашения долгов они скажут что квартира теперь дороже.
и обременений то уже не будет
4e4ensxe
 
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