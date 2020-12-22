Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен. Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр. https://varlamov.ru/1839789.html
Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении
hume написав:При этом проигнорирован шаг от 25этажных стен к 9-16 этажной застройке, а это что-то невообразимое в реалиях укр менталитете. Застраивают комплексно, приводят в порядок районы где еще несколько лет назад только с туристическим ножом можно было ходить. Можно предъявить почему как в bahstadt не делают систему управления дождевой водой, фу-фу. Короче, даже живя в 25этажных стенах без двора можно кидать помидоры во что-то новое, обычно приближающейся к мировым тенденциям. Так как украинцы любят гвно и страдать.
Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть. Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.
hume написав:Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен. Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр. https://varlamov.ru/1839789.html
Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении
Я не против, чтобы у нас кватриры стоили по лимону евро, надеюсь, для этого будут экономические основания.
Serg-ik написав:[qu Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть. Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.
Согласен, но отчасти. То, что нужно безбожно редактировать дбк и СНиП это 100%. А лучше выкинуть и взять за основу строительные нормы европ.
Но, давайте пофантазируем. У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох. И если стену построить еще выше/ширше и загнуть буквой П, то на старте цена будет ещё ниже
Востаннє редагувалось hume в Сер 23 гру, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен. Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр. https://varlamov.ru/1839789.html
Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении
Я не против, чтобы у нас кватриры стоили по лимону евро, надеюсь, для этого будут экономические основания.
Просто это то, что у нас стоит 1,5-2 куе максимум. Вот и вся разница. А стоит оно столько, из-за спроса на жилье здорового человека. Будет массово такое строительство цена будет ниже. Ведь не от недостатка клиентов в Юните самая маленькая квартира стоит 75 куе.
Вопрос знатокам есть квартира, у квартиры два владельца: брат и сетсра. в прошлом году брат взял кредит в кредитной спилке залогом выступила квартира. У нотариуса оформили ипотеку все как книжка пишет сделали. Теперь хотят продать квартиру и при этом что ипотека не погашена+ долг по комуналке. тоесть при покупке гасится ипотека и в тот же день сделка купли продажи. если бы это был банковский кредит вопросов бы не возникло, а тут кредитна спилка. может кто то сталкивался с таким? Как сделать сделку безопасной?
hume написав:У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох.
Так я и не покупаю такое. И меня за это не первый год чмырят здесь. А ведь у ЖК Балтийский сладенькая цена. И у Кристера такая была и на Ясиноватском, Фемили энд френдс на котловане.... А чуток лучше -не по карману...
hume написав:Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь.
Я уверен, что да. Если б цена была в 2/3/4 раза ниже. Если б не местные, то понаехавшие югославы, болгары, поляки и т.д. Или местные под аренду этим понаехам. Хоть Чехия - это далеко не Западная Европа, но, живя тут, вижу, что есть спрос на любое гуано, вопрос в цене. Или, думаете, наши заробитчане, которые по двое и более в комнатах съёмных живут, в цоколях и т.д., местным аналогом Мордора побрезговали б?
4e4ensxe написав:Вопрос знатокам есть квартира, у квартиры два владельца: брат и сетсра. в прошлом году брат взял кредит в кредитной спилке залогом выступила квартира. У нотариуса оформили ипотеку все как книжка пишет сделали. Теперь хотят продать квартиру и при этом что ипотека не погашена+ долг по комуналке. тоесть при покупке гасится ипотека и в тот же день сделка купли продажи. если бы это был банковский кредит вопросов бы не возникло, а тут кредитна спилка. может кто то сталкивался с таким? Как сделать сделку безопасной?
Гасите комуналку и кредит кредитной спилке. И потом оформляете сделка купли-продаже.