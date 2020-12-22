Додано: Сер 23 гру, 2020 15:28

Вырезка из сюжета Варламова от 2016 года. Мюнхен.Квартиры в Паркфиртель Гизинг стоят недёшево. Пару лет назад (возможно, ещё на этапе строительства) здесь можно было купить жильё по цене 5-6 тысяч евро за квадратный метр. Сейчас вот такая трёхкомнатная квартира жилой площадью 118 кв. метров с террасой в доме 2014 года постройки обойдётся в 1 миллион 259 тысяч евро. Это больше 10 000 евро за кв. метр.Кстати, тут можно посмотреть и на 16ти этажки, которых нет в европе) дело не в этажности, а в реализации. Очень надеюсь, что мы начали разворачиваться в правильном направлении