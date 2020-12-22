hume написав:

Serg-ik написав: [qu

Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть.

Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке. [quНе стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть.Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.

Согласен, но отчасти. То, что нужно безбожно редактировать дбк и СНиП это 100%. А лучше выкинуть и взять за основу строительные нормы европ.Но, давайте пофантазируем. У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох. И если стену построить еще выше/ширше и загнуть буквой П, то на старте цена будет ещё ниже