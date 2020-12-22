Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:[q А Вы как раз начали распространять пессимизм: лучше не будет, этажность только увеличат, место будет ещё хуже, новых плюшек никаких не добавят и т.д. Так кто здесь зрадой страдает? ))))
Речь шла о конкретных проектах, которые усовершенствовать вряд ли удастся, и которые спокойно можно переносить в другие страны и на них не будет клейма укр действительности. Вы же начали делать замечания за инфраструктуру, место, етс. Кстати, плюс комплексной застройка, что она подтягивает инфраструктуру.
Кстати и в европе в новых районах оже тулят 15-16 этажей,для разнообразия
Речь шла - конкретно - о заявлении "морально не устареют" в отличие от. В моем понимании это не только о немодности фасада и придомовой. К примеру, с появлением ЖК в "Нижнем Печерске" и т.д. "морально устарело" жить на ПОХе, хотя ещё в 2012-2013, когда я только начал читать эту тему, тут постоянно звучало "если не устраивает проживание в сталинках/совмине/царских домах, то ПОХу не альтернативы". Потом Голосеевский район стал модным (Первый тогда хвастал, что живёт возле Голосеевского парка), потом и его звезда зашла.
По голосеевском не соглашусь, он во многих рейтингах уже на 3 месте по цене.
Serg-ik написав:[qu Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть. Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.
Согласен, но отчасти. То, что нужно безбожно редактировать дбк и СНиП это 100%. А лучше выкинуть и взять за основу строительные нормы европ.
Но, давайте пофантазируем. У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох. И если стену построить еще выше/ширше и загнуть буквой П, то на старте цена будет ещё ниже
Купили бы и местные и понаехи и лендлорды и мигранты
Kostia написав:По голосеевском не соглашусь, он во многих рейтингах уже на 3 месте по цене.
Так и ранее он был на третьем месте после Шевченковского и Печерского районов, его тут расхваливали как лучший район для жизни и т.д.
Ранее там был подольский. А про голосеевский до сих пор не слышу чтоб плохо говорили
Я говорю эдак про год 2013-2015. Тогда его ЖК тут были чем-то типа нынешней "серебряной мили": Сонячна Брама, Парк Авеню и т.д. ЗЫ Подольский - это в большей степени Веник и Куренёвка, так что сомнительно чтоб он третьим в рейтинге шёл.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 23 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 2 разів.