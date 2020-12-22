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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6004600560066007>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 65
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45

  4e4ensxe написав:
  jay2004 написав:Гасите комуналку и кредит кредитной спилке. И потом оформляете сделка купли-продаже.

так после погашения долгов они скажут что квартира теперь дороже.
и обременений то уже не будет


Ну это уже вопрос доверия... Совсем другая опера, так сказать.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:51

jay2004
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:09

  Рыба-сом написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:[q
А Вы как раз начали распространять пессимизм: лучше не будет, этажность только увеличат, место будет ещё хуже, новых плюшек никаких не добавят и т.д.
Так кто здесь зрадой страдает? ))))


Речь шла о конкретных проектах, которые усовершенствовать вряд ли удастся, и которые спокойно можно переносить в другие страны и на них не будет клейма укр действительности. Вы же начали делать замечания за инфраструктуру, место, етс. Кстати, плюс комплексной застройка, что она подтягивает инфраструктуру.

Кстати и в европе в новых районах оже тулят 15-16 этажей,для разнообразия

Речь шла - конкретно - о заявлении "морально не устареют" в отличие от.
В моем понимании это не только о немодности фасада и придомовой.
К примеру, с появлением ЖК в "Нижнем Печерске" и т.д. "морально устарело" жить на ПОХе, хотя ещё в 2012-2013, когда я только начал читать эту тему, тут постоянно звучало "если не устраивает проживание в сталинках/совмине/царских домах, то ПОХу не альтернативы". Потом Голосеевский район стал модным (Первый тогда хвастал, что живёт возле Голосеевского парка), потом и его звезда зашла.

По голосеевском не соглашусь, он во многих рейтингах уже на 3 месте по цене.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:10

  Serg-ik написав: И у Кристера такая была и на Ясиноватском, Фемили энд френдс на котловане...

Правда, существует ЖК под названием Фэмили энд френдз? :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:12

  hume написав:
  Serg-ik написав:[qu
Не стоит валять в овне всех украинцев. Те, у кого есть в руках делегированная власть, злоупотребляют ею, выдавая разрешения на плотную высокую застройку. Те, кому нужно жильё, вынуждены покупать то, что есть.
Так что проблема больше в кучке негодяев, а не во всех тех, кто купил в плотной высотной застройке.

Согласен, но отчасти. То, что нужно безбожно редактировать дбк и СНиП это 100%. А лучше выкинуть и взять за основу строительные нормы европ.

Но, давайте пофантазируем. У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох. И если стену построить еще выше/ширше и загнуть буквой П, то на старте цена будет ещё ниже

Купили бы и местные и понаехи и лендлорды и мигранты
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:По голосеевском не соглашусь, он во многих рейтингах уже на 3 месте по цене.

Так и ранее он был на третьем месте после Шевченковского и Печерского районов, его тут расхваливали как лучший район для жизни и т.д.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:19

  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:По голосеевском не соглашусь, он во многих рейтингах уже на 3 месте по цене.

Так и ранее он был на третьем месте после Шевченковского и Печерского районов, его тут расхваливали как лучший район для жизни и т.д.

Ранее там был подольский. А про голосеевский до сих пор не слышу чтоб плохо говорили
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:21

  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:По голосеевском не соглашусь, он во многих рейтингах уже на 3 месте по цене.

Так и ранее он был на третьем месте после Шевченковского и Печерского районов, его тут расхваливали как лучший район для жизни и т.д.

Ранее там был подольский. А про голосеевский до сих пор не слышу чтоб плохо говорили

Я говорю эдак про год 2013-2015. Тогда его ЖК тут были чем-то типа нынешней "серебряной мили": Сонячна Брама, Парк Авеню и т.д.
ЗЫ Подольский - это в большей степени Веник и Куренёвка, так что сомнительно чтоб он третьим в рейтинге шёл.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 23 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 2 разів.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:23

  Рыба-сом написав:
  Kostia написав:
  Рыба-сом написав:Так и ранее он был на третьем месте после Шевченковского и Печерского районов, его тут расхваливали как лучший район для жизни и т.д.

Ранее там был подольский. А про голосеевский до сих пор не слышу чтоб плохо говорили

Я говорю эдак про год 2013-2015.

Возможно, на мой взгляд, голосеевский и сейчас в топе. Но тут сложно брать целый район, а так в каждом районе есть очень крутые места для жизни, как и наоборот
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Правда, существует ЖК под названием Фэмили энд френдз?

Давно
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Serg-ik
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