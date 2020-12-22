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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6004600560066007

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 65
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Правда, существует ЖК под названием Фэмили энд френдз?

Да, его еще сдали в эксплуатацию с прикрепленным рабочим подъемным краном.
https://www.youtube.com/watch?v=7-cp_eQpJWA
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:49

  Serg-ik написав:Так я и не покупаю такое. И меня за это не первый год чмырят здесь. А ведь у ЖК Балтийский сладенькая цена. И у Кристера такая была и на Ясиноватском, Фемили энд френдс на котловане....
А чуток лучше -не по карману...


Не, не так! Вы озвучили бюджет, по нему вам и предлагают. Какой смысл в пустых мечтаниях?
Типа могу купить Дастер, но такое овно мне не нужно, хочу Каен!
Озвучите другие условия, станем отталкиваться от них.
Вчера пришла СМС от Интергала: предлагают купить у них в ипотеку от Укргаза-до 20 лет, первые 5 льготный период под 6%. Вот и купите у них двуху-трёху во Владимирском. Такой дом вас устроит?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:03

  Рыба-сом написав:[
Или, думаете, наши заробитчане, которые по двое и более в комнатах съёмных живут, в цоколях и т.д., местным аналогом Мордора побрезговали б?

Вот именно, что разгребли бы прнаехи и другие охотники за фортуной, которые начинают жизнь заново. Но у нас же покупается для жизни семьи, поэтому даже при кредитовании цены на такие балтийское, каховские и пр мордоры сильно не поднимется. Я надеюсь люди после посещения условной республики поймут какой должна быть придомовая территория не выезжая в Мюнхен. И со временем станет труднее напаривать мордоры.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:12

  hume написав: Я надеюсь люди после посещения условной республики поймут какой должна быть придомовая территория не выезжая в Мюнхен. И ср временем станет труднее напаривать мордоры.


ИМХО напрасные надежды пока различие в цене в 2-3 раза. Навигатор энд ко. на котловане 600 +за метр, Файна 1300+, Юнит 1800-2000. Нужно или чтоб цены сблизились или запретили мордоры строить.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:15

  hume написав:
  Рыба-сом написав:[
Или, думаете, наши заробитчане, которые по двое и более в комнатах съёмных живут, в цоколях и т.д., местным аналогом Мордора побрезговали б?

Вот именно, что разгребли бы прнаехи и другие охотники за фортуной, которые начинают жизнь заново. Но у нас же покупается для жизни семьи, поэтому даже при кредитовании цены на такие балтийское, каховские и пр мордоры сильно не поднимется. Я надеюсь люди после посещения условной республики поймут какой должна быть придомовая территория не выезжая в Мюнхен. И ср временем станет труднее напаривать мордоры.

Ну так Киев уже наполовину или более - город панаехов. У многих, без приколов, от высоких домов после малой родины кружится голова и им кажется, что они уже в Нюёрке.
Плюс можно носом долго крутить, но если есть в кармане только на Мордор или советскую вторичку, то можно сколько угодно медитировать на "как в Мюнхене", но Республику банально не тянуть финансово.
ЗЫ К слову, мордоры, варшавские, круши и клубные дома в Жулянах массово раскупаются адептами "однушечек под аренду", им же самим там не жить. Арендаторы же спокойнее относятся а такому жилью по принципу "ну это ж временно" (хотя могут там жить десятилетиями).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Но, давайте пофантазируем. У вас нет выбора? Не покупайте гвно. Если бы в Гетеборге построили позняки 4а или жк грейт купили бы ЭТО местные ? Сомневаюсь. Застройщики бы не строили, если бы не стояла очередь, как в диброве. Цена решает, на остальное пох. И если стену построить еще выше/ширше и загнуть буквой П, то на старте цена будет ещё ниже

Однозначно в городской черте раскупили бы. Цена решает. Европейцы не менее прагматичные, чем украинцы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:44

  4e4ensxe написав:Вопрос знатокам
есть квартира, у квартиры два владельца: брат и сетсра. в прошлом году брат взял кредит в кредитной спилке залогом выступила квартира. У нотариуса оформили ипотеку все как книжка пишет сделали.
Теперь хотят продать квартиру и при этом что ипотека не погашена+ долг по комуналке. тоесть при покупке гасится ипотека и в тот же день сделка купли продажи.
если бы это был банковский кредит вопросов бы не возникло, а тут кредитна спилка.
может кто то сталкивался с таким?
Как сделать сделку безопасной?

Делаете все у одного нотариуса за один раз. Все сидят в одном офисе. Нотариус снимает ипотеку и сразу оформляет сделку. В иных случаях не связываться.
Какой вариант предлагают продавцы? Или они настолько инфантильны, что у них нет своего варианта?
Vlad442
 
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