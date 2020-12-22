Да, его еще сдали в эксплуатацию с прикрепленным рабочим подъемным краном.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, его еще сдали в эксплуатацию с прикрепленным рабочим подъемным краном.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:49
Не, не так! Вы озвучили бюджет, по нему вам и предлагают. Какой смысл в пустых мечтаниях?
Типа могу купить Дастер, но такое овно мне не нужно, хочу Каен!
Озвучите другие условия, станем отталкиваться от них.
Вчера пришла СМС от Интергала: предлагают купить у них в ипотеку от Укргаза-до 20 лет, первые 5 льготный период под 6%. Вот и купите у них двуху-трёху во Владимирском. Такой дом вас устроит?
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:03
Вот именно, что разгребли бы прнаехи и другие охотники за фортуной, которые начинают жизнь заново. Но у нас же покупается для жизни семьи, поэтому даже при кредитовании цены на такие балтийское, каховские и пр мордоры сильно не поднимется. Я надеюсь люди после посещения условной республики поймут какой должна быть придомовая территория не выезжая в Мюнхен. И со временем станет труднее напаривать мордоры.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:12
ИМХО напрасные надежды пока различие в цене в 2-3 раза. Навигатор энд ко. на котловане 600 +за метр, Файна 1300+, Юнит 1800-2000. Нужно или чтоб цены сблизились или запретили мордоры строить.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:15
Ну так Киев уже наполовину или более - город панаехов. У многих, без приколов, от высоких домов после малой родины кружится голова и им кажется, что они уже в Нюёрке.
Плюс можно носом долго крутить, но если есть в кармане только на Мордор или советскую вторичку, то можно сколько угодно медитировать на "как в Мюнхене", но Республику банально не тянуть финансово.
ЗЫ К слову, мордоры, варшавские, круши и клубные дома в Жулянах массово раскупаются адептами "однушечек под аренду", им же самим там не жить. Арендаторы же спокойнее относятся а такому жилью по принципу "ну это ж временно" (хотя могут там жить десятилетиями).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Однозначно в городской черте раскупили бы. Цена решает. Европейцы не менее прагматичные, чем украинцы.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:44
Делаете все у одного нотариуса за один раз. Все сидят в одном офисе. Нотариус снимает ипотеку и сразу оформляет сделку. В иных случаях не связываться.
Какой вариант предлагают продавцы? Или они настолько инфантильны, что у них нет своего варианта?
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