Додано: Сер 23 гру, 2020 18:15

hume написав: Рыба-сом написав: [

Или, думаете, наши заробитчане, которые по двое и более в комнатах съёмных живут, в цоколях и т.д., местным аналогом Мордора побрезговали б? Или, думаете, наши заробитчане, которые по двое и более в комнатах съёмных живут, в цоколях и т.д., местным аналогом Мордора побрезговали б?

Вот именно, что разгребли бы прнаехи и другие охотники за фортуной, которые начинают жизнь заново. Но у нас же покупается для жизни семьи, поэтому даже при кредитовании цены на такие балтийское, каховские и пр мордоры сильно не поднимется. Я надеюсь люди после посещения условной республики поймут какой должна быть придомовая территория не выезжая в Мюнхен. И ср временем станет труднее напаривать мордоры. Вот именно, что разгребли бы прнаехи и другие охотники за фортуной, которые начинают жизнь заново. Но у нас же покупается для жизни семьи, поэтому даже при кредитовании цены на такие балтийское, каховские и пр мордоры сильно не поднимется. Я надеюсь люди после посещения условной республики поймут какой должна быть придомовая территория не выезжая в Мюнхен. И ср временем станет труднее напаривать мордоры.

Ну так Киев уже наполовину или более - город панаехов. У многих, без приколов, от высоких домов после малой родины кружится голова и им кажется, что они уже в Нюёрке.Плюс можно носом долго крутить, но если есть в кармане только на Мордор или советскую вторичку, то можно сколько угодно медитировать на "как в Мюнхене", но Республику банально не тянуть финансово.ЗЫ К слову, мордоры, варшавские, круши и клубные дома в Жулянах массово раскупаются адептами "однушечек под аренду", им же самим там не жить. Арендаторы же спокойнее относятся а такому жилью по принципу "ну это ж временно" (хотя могут там жить десятилетиями).