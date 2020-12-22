|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:52
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22742
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:56
drevlyanin написав:
Вчера пришла СМС от Интергала: предлагают купить у них в ипотеку от Укргаза-до 20 лет, первые 5 льготный период под 6%. Вот и купите у них двуху-трёху во Владимирском.
Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4296
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:58
BIGor написав: drevlyanin написав:
Вчера пришла СМС от Интергала: предлагают купить у них в ипотеку от Укргаза-до 20 лет, первые 5 льготный период под 6%. Вот и купите у них двуху-трёху во Владимирском.
Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?
партньорка
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22742
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:59
Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4296
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:03
BIGor написав:
Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22742
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:10
flyman написав: BIGor написав:
Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!
Тихо, сейчас Максик предложит обмен с доплатой.
А у вас не хватит ресурсов.
Всё таки цену надо умножать на 20 или 30 с учётом ремонта и плинтусов.
Да и вы наверное не захотите меняться, у Макса газоблок стены, а у вас керамоблок, короче шлак, по нереальному прайсу, даже локация не спасает.
А что там по сделкам? Есть хоть хотелки или как?
Полазил по домику, ветки все полумёртвые стоят, такое впечатление что инвесторы умирают как класс(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11625
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2902 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:22
somilitark написав: flyman написав: BIGor написав:
Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!
Тихо, сейчас Максик предложит обмен с доплатой.
А у вас не хватит ресурсов.
Всё таки цену надо умножать на 20 или 30 с учётом ремонта и плинтусов.
Да и вы наверное не захотите меняться, у Макса газоблок стены, а у вас керамоблок, короче шлак, по нереальному прайсу, даже локация не спасает.
А что там по сделкам? Есть хоть хотелки или как?
Полазил по домику, ветки все полумёртвые стоят, такое впечатление что инвесторы умирают как класс(((
В мене масивні бетнні юлоки фунтамента, на віки.
І трішки цегли.
Ніякого піно, газо і шклако бетону.
Тільки хардкор.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22742
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1188 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:27
И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8850
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1686 раз.
- Подякували: 3794 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|