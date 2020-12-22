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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6006600760086009>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 65
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:52

  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom

Буча рулєз!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Вчера пришла СМС от Интергала: предлагают купить у них в ипотеку от Укргаза-до 20 лет, первые 5 льготный период под 6%. Вот и купите у них двуху-трёху во Владимирском.

Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:58

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Вчера пришла СМС от Интергала: предлагают купить у них в ипотеку от Укргаза-до 20 лет, первые 5 льготный период под 6%. Вот и купите у них двуху-трёху во Владимирском.

Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

партньорка
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:59

  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom

Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:03

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom

Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.

Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:10

  flyman написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom

Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.

Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!

Тихо, сейчас Максик предложит обмен с доплатой.
А у вас не хватит ресурсов.
Всё таки цену надо умножать на 20 или 30 с учётом ремонта и плинтусов.
Да и вы наверное не захотите меняться, у Макса газоблок стены, а у вас керамоблок, короче шлак, по нереальному прайсу, даже локация не спасает.
А что там по сделкам? Есть хоть хотелки или как?
Полазил по домику, ветки все полумёртвые стоят, такое впечатление что инвесторы умирают как класс(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:22

  somilitark написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.

Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!

Тихо, сейчас Максик предложит обмен с доплатой.
А у вас не хватит ресурсов.
Всё таки цену надо умножать на 20 или 30 с учётом ремонта и плинтусов.
Да и вы наверное не захотите меняться, у Макса газоблок стены, а у вас керамоблок, короче шлак, по нереальному прайсу, даже локация не спасает.
А что там по сделкам? Есть хоть хотелки или как?
Полазил по домику, ветки все полумёртвые стоят, такое впечатление что инвесторы умирают как класс(((

В мене масивні бетнні юлоки фунтамента, на віки.
І трішки цегли.
Ніякого піно, газо і шклако бетону.
Тільки хардкор.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:27

  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom


И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях. Идут за спросом
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:33

Их нравы (с)

Максим Микитась: "Мы с Татаровым все делали вместе, так почему он сидит в Офисе Президента, а я должен сидеть в тюрьме?"
https://censor.net/ru/resonance/3238524 ... _ya_doljen
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:59

  airmax78 написав:Первое невозможно. Второе вызывает бурю возмущения в массах.


Ну почему так категорично? В европах же как то к этому пришли, хотя и у них был период тяги к термитникам. Если когда то начнут отдавать районы на реновацию, что в принципе неизбежно, да ещё на конкурсной основе... :roll:
drevlyanin
 
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