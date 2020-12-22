Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!
Тихо, сейчас Максик предложит обмен с доплатой. А у вас не хватит ресурсов. Всё таки цену надо умножать на 20 или 30 с учётом ремонта и плинтусов. Да и вы наверное не захотите меняться, у Макса газоблок стены, а у вас керамоблок, короче шлак, по нереальному прайсу, даже локация не спасает. А что там по сделкам? Есть хоть хотелки или как? Полазил по домику, ветки все полумёртвые стоят, такое впечатление что инвесторы умирают как класс(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
BIGor написав:Круто! Теперь вся инфрастуктура в Буче полностью есть. И местным теперь не нужно переться на Академ за макдональдсом.
Ще ПЛЮС 5КУЕ до цоколя!
Тихо, сейчас Максик предложит обмен с доплатой. А у вас не хватит ресурсов. Всё таки цену надо умножать на 20 или 30 с учётом ремонта и плинтусов. Да и вы наверное не захотите меняться, у Макса газоблок стены, а у вас керамоблок, короче шлак, по нереальному прайсу, даже локация не спасает. А что там по сделкам? Есть хоть хотелки или как? Полазил по домику, ветки все полумёртвые стоят, такое впечатление что инвесторы умирают как класс(((
В мене масивні бетнні юлоки фунтамента, на віки. І трішки цегли. Ніякого піно, газо і шклако бетону. Тільки хардкор.
И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях. Идут за спросом
airmax78 написав:Первое невозможно. Второе вызывает бурю возмущения в массах.
Ну почему так категорично? В европах же как то к этому пришли, хотя и у них был период тяги к термитникам. Если когда то начнут отдавать районы на реновацию, что в принципе неизбежно, да ещё на конкурсной основе...