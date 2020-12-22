Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?
Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.
Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?
Да было бы желание. В Москве например ипотека на строящееся-6,5%, а на вторичку в среднем 8-8,5%. В дремучих краях для уменьшения оттока народа существует даже спец ипотека на первичку под названием "Дальневосточная", под 1-2% годовых! https://youtu.be/sgLQMIaR7A8?t=38