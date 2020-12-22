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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6006600760086009

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 65
1. Зросли більш, як на 30%
31%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:26

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.

Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:46

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.

Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?


Да было бы желание.
В Москве например ипотека на строящееся-6,5%, а на вторичку в среднем 8-8,5%.
В дремучих краях для уменьшения оттока народа существует даже спец ипотека на первичку под названием "Дальневосточная", под 1-2% годовых!
https://youtu.be/sgLQMIaR7A8?t=38
drevlyanin
 
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