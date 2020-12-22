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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:26

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.

Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:46

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?

Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.

Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?


Да было бы желание.
В Москве например ипотека на строящееся-6,5%, а на вторичку в среднем 8-8,5%.
В дремучих краях для уменьшения оттока народа существует даже спец ипотека на первичку под названием "Дальневосточная", под 1-2% годовых!
https://youtu.be/sgLQMIaR7A8?t=38
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для чого публікувати такі статті?

Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты
В правительстве обещают, что уже с 2021 года ипотека будет под 7%. Однако требования к получателям таких кредитов будут очень высоки. https://news.finance.ua/ru/news/-/48473 ... -protsenty

Ніколи в житті не повірю, що коли інфляція росте, гривня знецінюється хтось буде видавати іпотеку під 7%, може 1 пропустили перед 7? :)
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:04

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom


И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях. Идут за спросом


Сьогодні читав схожу статтю що Мак хоче відкрити перший ресторан у Івано-Франківську. Давно вже пора, як це одному з найкомфортніших міст для життя немає Макдональдсу
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:06

  zРадио написав:Максим Микитась: "Мы с Татаровым все делали вместе, так почему он сидит в Офисе Президента, а я должен сидеть в тюрьме?"
https://censor.net/ru/resonance/3238524 ... _ya_doljen

Из того, что не попало в Киевгорстрой
40 гектаров земли под застройку на Осокорках в Киеве у Южного моста;

Бедный ПОХ, его просто насилуют в грубой форме
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:13

  hume написав:
  zРадио написав:Максим Микитась: "Мы с Татаровым все делали вместе, так почему он сидит в Офисе Президента, а я должен сидеть в тюрьме?"
https://censor.net/ru/resonance/3238524 ... _ya_doljen

Из того, что не попало в Киевгорстрой
40 гектаров земли под застройку на Осокорках в Киеве у Южного моста;

Бедный ПОХ, его просто насилуют в грубой форме


Та да. И я так понимаю, что СГ заберет недострои Аркады только на условиях, что вокруг озера за Патриотикой ей дадут построить еще 5 Севенов :mrgreen:

  Stanislav_S написав:Сьогодні читав схожу статтю що Мак хоче відкрити перший ресторан у Івано-Франківську. Давно вже пора, як це одному з найкомфортніших міст для життя немає Макдональдсу


Я думал, что уже во всех обл. центрах есть. Удивлен, что в ИФ его нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?

Никаких муток. Оформлял нотариус ипотечный договор в соответствии с законодательством Украины.
Значит предметом ипотеки могут быть и право собственности на квартиру согласно договору про участие в ФФБ. Кстати многие банки кредитуют первичку. Думаете они дают деньги без залога? Нет. Значит это стандартная практика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:22

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?

Никаких муток. Оформлял нотариус ипотечный договор в соответствии с законодательством Украины.
Значит предметом ипотеки могут быть и право собственности на квартиру согласно договору про участие в ФФБ. Кстати многие банки кредитуют первичку. Думаете они дают деньги без залога? Нет. Значит это стандартная практика.

Да просто странно как может быть предметом ипотеки имущественное право, ну то что нельзя физически пощупать... Ну раз такая схема есть, то конечно круто для покупателей и застройщика, а вот для банка эта схема рискованная.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:31

  BIGor написав:Да просто странно как может быть предметом ипотеки имущественное право, ну то что нельзя физически пощупать... Ну раз такая схема есть, то конечно круто для покупателей и застройщика, а вот для банка эта схема рискованная.


А там, скорее всего, у банков находится весь объем средств ФФС, поскольку инвесторы переводят деньги не застройщику, а на их эскроу-счета. Т.е. само строительство финансируется из других денег. Вряд ли собственных денег застройщиков - скорее всего, что тоже заемных, но уже по b2b-программам банков
zРадио
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