Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Интересно, что курят в Интергале - какая может быть ипотека если дом не введен в эксплуатацию?
Аркада оформляла полноценную ипотеку на квартиру по ФФБ, так что юридически это возможно. После получения ПС оформлялось допсоглашение.
Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?
Да было бы желание. В Москве например ипотека на строящееся-6,5%, а на вторичку в среднем 8-8,5%. В дремучих краях для уменьшения оттока народа существует даже спец ипотека на первичку под названием "Дальневосточная", под 1-2% годовых! https://youtu.be/sgLQMIaR7A8?t=38
И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях. Идут за спросом
Сьогодні читав схожу статтю що Мак хоче відкрити перший ресторан у Івано-Франківську. Давно вже пора, як це одному з найкомфортніших міст для життя немає Макдональдсу
BIGor написав:Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?
Никаких муток. Оформлял нотариус ипотечный договор в соответствии с законодательством Украины. Значит предметом ипотеки могут быть и право собственности на квартиру согласно договору про участие в ФФБ. Кстати многие банки кредитуют первичку. Думаете они дают деньги без залога? Нет. Значит это стандартная практика.
BIGor написав:Понятно, мутки. Ну ладно банк "Аркада" такое делал (поэтому почил) но как же государственный Укргаз?
Никаких муток. Оформлял нотариус ипотечный договор в соответствии с законодательством Украины. Значит предметом ипотеки могут быть и право собственности на квартиру согласно договору про участие в ФФБ. Кстати многие банки кредитуют первичку. Думаете они дают деньги без залога? Нет. Значит это стандартная практика.
Да просто странно как может быть предметом ипотеки имущественное право, ну то что нельзя физически пощупать... Ну раз такая схема есть, то конечно круто для покупателей и застройщика, а вот для банка эта схема рискованная.
BIGor написав:Да просто странно как может быть предметом ипотеки имущественное право, ну то что нельзя физически пощупать... Ну раз такая схема есть, то конечно круто для покупателей и застройщика, а вот для банка эта схема рискованная.
А там, скорее всего, у банков находится весь объем средств ФФС, поскольку инвесторы переводят деньги не застройщику, а на их эскроу-счета. Т.е. само строительство финансируется из других денег. Вряд ли собственных денег застройщиков - скорее всего, что тоже заемных, но уже по b2b-программам банков