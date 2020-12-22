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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6008600960106011>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Да просто странно как может быть предметом ипотеки имущественное право, ну то что нельзя физически пощупать... Ну раз такая схема есть, то конечно круто для покупателей и застройщика, а вот для банка эта схема рискованная.

Банк рискует, но не так чтобы уж очень. Недаром у многих крупных банков есть партнерская программа с застройщиками.
Банки видят финансовое состояние застройщика но, главное, не застройщик им должен, а человек, у которого есть какие-то доходы, другое имущество.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:53

  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:55

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)


Опять загоняла при работе - первые дома в любом комплексе намного дешевле последующих. Хватит уже сравнивать мух с котлетами!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:01

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)


Опять загоняла при работе - первые дома в любом комплексе намного дешевле последующих. Хватит уже сравнивать мух с котлетами!

Зрадио, ты всегда найдешь годное обоснование, почему сегодня дешевле чем вчера. Хотя оно дороже. Иногда в 2 раза. Но ты обоснуешь, что дешевле. Хотя у человека денег не прибавилось, и вчера он это мог купить, а сегодня не может. Но оно подешевело.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:07

  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

Если ОП подкручивают цену, то берут нормально. Они всегда балансируют между спрос/предложение. Построили первую очередь и водят народ на экскурсию, народ в шоке от того, что в Киеве такое есть и с радостью отлистывает.

Но если бы все застройщики такое строили цена вряд ли была выше среднерыночной. То есть КАН опять всех удедал, тем более низкоэтажное строительство менее затратное. Например низкие секции фасадят примо с лесов.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:10

Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:14

https://www.the-village.com.ua/village/ ... ti-balkoni
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:26

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)


Опять загоняла при работе - первые дома в любом комплексе намного дешевле последующих. Хватит уже сравнивать мух с котлетами!

Республика идет тем же путем
дешевей на марше)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:27

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)


Да, было в основном около 900.
drevlyanin
 
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