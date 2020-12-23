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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:27
hume написав:
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/305847-u-dnipri-zaboronili-uteplyuvati-fasadi-istorichnih-budivel-y-skliti-balkoni
Главное чтобы оно теперь заработало.
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airmax78
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:29
airmax78 написав:
Зрадио, ты всегда найдешь годное обоснование, почему сегодня дешевле чем вчера. Хотя оно дороже. Иногда в 2 раза. Но ты обоснуешь, что дешевле. Хотя у человека денег не прибавилось, и вчера он это мог купить, а сегодня не может. Но оно подешевело.
А ты, видимо, всегда обманешь, потому что я никогда не говорил, что до марта 2020-го не дорожало! Дорожало! В том числе поэтому цены будет сложно удержать в условиях падения доходов населения.
А сравнивать в динамике нужно сравнимые вещи. У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем...
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zРадио
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Додано: Чет 24 гру, 2020 00:53
hume написав:
Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.
ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?
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