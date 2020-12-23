RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6008600960106011

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:27

  hume написав:https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/305847-u-dnipri-zaboronili-uteplyuvati-fasadi-istorichnih-budivel-y-skliti-balkoni

Главное чтобы оно теперь заработало.
airmax78
 
Повідомлень: 37029
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:29

  airmax78 написав:Зрадио, ты всегда найдешь годное обоснование, почему сегодня дешевле чем вчера. Хотя оно дороже. Иногда в 2 раза. Но ты обоснуешь, что дешевле. Хотя у человека денег не прибавилось, и вчера он это мог купить, а сегодня не может. Но оно подешевело.


А ты, видимо, всегда обманешь, потому что я никогда не говорил, что до марта 2020-го не дорожало! Дорожало! В том числе поэтому цены будет сложно удержать в условиях падения доходов населения.

А сравнивать в динамике нужно сравнимые вещи. У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 3797 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:53

  hume написав:Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.


ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?
baraka
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 09.10.12
Подякував: 689 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6008600960106011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1965, 1966, 1967
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19665 3317682
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 00:17
Natt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232695
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20497
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21547)
24.12.2020 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.