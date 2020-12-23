Главное чтобы оно теперь заработало.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:27
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:29
А ты, видимо, всегда обманешь, потому что я никогда не говорил, что до марта 2020-го не дорожало! Дорожало! В том числе поэтому цены будет сложно удержать в условиях падения доходов населения.
А сравнивать в динамике нужно сравнимые вещи. У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем...
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:53
ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?
Додано: Чет 24 гру, 2020 05:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут у сказочников растишек, фт в зажопье нивок по 2000$ разбирают олени как гарячие пирожки. Боюсь представить в нормальном районе почем бетон.
Правда на Голосеевской 13а не могут ниже 1000$ за метр продать... Но это ниче, дом то уже за 10 лет устарел.
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