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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 гру, 2020 23:29
airmax78 написав:
Зрадио, ты всегда найдешь годное обоснование, почему сегодня дешевле чем вчера. Хотя оно дороже. Иногда в 2 раза. Но ты обоснуешь, что дешевле. Хотя у человека денег не прибавилось, и вчера он это мог купить, а сегодня не может. Но оно подешевело.
А ты, видимо, всегда обманешь, потому что я никогда не говорил, что до марта 2020-го не дорожало! Дорожало! В том числе поэтому цены будет сложно удержать в условиях падения доходов населения.
А сравнивать в динамике нужно сравнимые вещи. У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем...
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zРадио
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Додано: Чет 24 гру, 2020 00:53
hume написав:
Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.
ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?
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baraka
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Додано: Чет 24 гру, 2020 05:24
Тут у сказочников растишек, фт в зажопье нивок по 2000$ разбирают олени как гарячие пирожки. Боюсь представить в нормальном районе почем бетон.
Правда на Голосеевской 13а не могут ниже 1000$ за метр продать... Но это ниче, дом то уже за 10 лет устарел.
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xio13
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Додано: Чет 24 гру, 2020 07:34
zРадио написав: Прохожий написав: drevlyanin написав:
Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию."
если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)
Опять загоняла при работе - первые дома в любом
комплексе намного
дешевле последующих. Хватит уже сравнивать мух с котлетами!
Ого, оце сігнал! ВСІ НА КОНЬКИ В В ОП ЛЮБОГО КОМПЛЕКСУ де будуть ще будувати будинки. В Республіці найдешевша при 100% по 55 за 36 квадратів. А буде ще НАБАГАТО ДОРОЖЧЕ!!!! ЗРадіо впевнений!
Я аж проснувся на таких паршивих новинах:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:39
baraka написав: hume написав:
Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.
ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?
Cейчас предложений просто море, как от спекулей, так и от застройщиков, но по оверпрайсу. Смешно, но даже ЖК Златоустовский предлагает готовые квартиры - построен как 10 лет назад
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BIGor
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:02
xio13 написав:
Тут у сказочников растишек, фт в зажопье нивок по 2000$ разбирают олени как гарячие пирожки. Боюсь представить в нормальном районе почем бетон.
Правда на Голосеевской 13а не могут ниже 1000$ за метр продать... Но это ниче, дом то уже за 10 лет устарел.
пожовтіло і відвалилось
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flyman
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:05
Stanislav_S написав:
Для чого публікувати такі статті?
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты
В правительстве обещают, что уже с 2021 года ипотека будет под 7%. Однако требования к получателям таких кредитов будут очень высоки. https://news.finance.ua/ru/news/-/48473 ... -protsenty
Ніколи в житті не повірю, що коли інфляція росте, гривня знецінюється хтось буде видавати іпотеку під 7%, може 1 пропустили перед 7?
Долярчик надіявся на 10%, а міг би взяти і під 7%.
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flyman
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:43
hume написав:
Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.
Это виртуальная учётка.
Думаю всё намного проще.
Это один эстэт мопщик озвучивал одну из своих, как правило полярных "мыслей"
.
Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:08
flyman написав:
Долярчик надіявся на 10%, а міг би взяти і під 7%.
Так в мене ще все попереду!
Як добудують мого смарта - можна його кидати під поїзд.... ой, під залог іпотеки на новий новобуд!
somilitark написав:
Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах
Всі - боягузи!
Лише безстрашний Долярчик - зробив всіх разом, взявши на котловані смарта із здачею в кінці весни 2022р!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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