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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6009601060116012>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:29

  airmax78 написав:Зрадио, ты всегда найдешь годное обоснование, почему сегодня дешевле чем вчера. Хотя оно дороже. Иногда в 2 раза. Но ты обоснуешь, что дешевле. Хотя у человека денег не прибавилось, и вчера он это мог купить, а сегодня не может. Но оно подешевело.


А ты, видимо, всегда обманешь, потому что я никогда не говорил, что до марта 2020-го не дорожало! Дорожало! В том числе поэтому цены будет сложно удержать в условиях падения доходов населения.

А сравнивать в динамике нужно сравнимые вещи. У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:53

  hume написав:Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.


ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 05:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут у сказочников растишек, фт в зажопье нивок по 2000$ разбирают олени как гарячие пирожки. Боюсь представить в нормальном районе почем бетон.

Правда на Голосеевской 13а не могут ниже 1000$ за метр продать... Но это ниче, дом то уже за 10 лет устарел.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 07:34

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:Час от часу не легче.
С форума Файны на Домике:
"Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию." :shock:

если не ошибаюсь Файна стартовала ниже 1куе
дешевей набирает обороты)


Опять загоняла при работе - первые дома в любом комплексе намного дешевле последующих. Хватит уже сравнивать мух с котлетами!


Ого, оце сігнал! ВСІ НА КОНЬКИ В В ОП ЛЮБОГО КОМПЛЕКСУ де будуть ще будувати будинки. В Республіці найдешевша при 100% по 55 за 36 квадратів. А буде ще НАБАГАТО ДОРОЖЧЕ!!!! ЗРадіо впевнений!
Я аж проснувся на таких паршивих новинах:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 08:39

  baraka написав:
  hume написав:Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.


ну хз, а смогла ли бы она слить эту всю недвигу сейчас по более высокой цене ?

Cейчас предложений просто море, как от спекулей, так и от застройщиков, но по оверпрайсу. Смешно, но даже ЖК Златоустовский предлагает готовые квартиры - построен как 10 лет назад :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:02

  xio13 написав:Тут у сказочников растишек, фт в зажопье нивок по 2000$ разбирают олени как гарячие пирожки. Боюсь представить в нормальном районе почем бетон.

Правда на Голосеевской 13а не могут ниже 1000$ за метр продать... Но это ниче, дом то уже за 10 лет устарел.

пожовтіло і відвалилось
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:05

  Stanislav_S написав:Для чого публікувати такі статті?

Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты
В правительстве обещают, что уже с 2021 года ипотека будет под 7%. Однако требования к получателям таких кредитов будут очень высоки. https://news.finance.ua/ru/news/-/48473 ... -protsenty

Ніколи в житті не повірю, що коли інфляція росте, гривня знецінюється хтось буде видавати іпотеку під 7%, може 1 пропустили перед 7? :)

Долярчик надіявся на 10%, а міг би взяти і під 7%.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:43

  hume написав:Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.

Это виртуальная учётка.
Думаю всё намного проще.
Это один эстэт мопщик озвучивал одну из своих, как правило полярных "мыслей" :mrgreen: .

Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:08

А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  flyman написав:Долярчик надіявся на 10%, а міг би взяти і під 7%.

Так в мене ще все попереду! :D
Як добудують мого смарта - можна його кидати під поїзд.... ой, під залог іпотеки на новий новобуд!
  somilitark написав:Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах

Всі - боягузи! :)
Лише безстрашний Долярчик - зробив всіх разом, взявши на котловані смарта із здачею в кінці весни 2022р! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:51

  xio13 написав:Тут у сказочников растишек, фт в зажопье нивок по 2000$ разбирают олени как гарячие пирожки. Боюсь представить в нормальном районе почем бетон.

Правда на Голосеевской 13а не могут ниже 1000$ за метр продать... Но это ниче, дом то уже за 10 лет устарел.

Наконец-то начинаете понимать.
По зажопью Нивок и сказочникам: нет ведь ничего проще, чем позвонить в ОП и попросить поставить сказку по телефону. Комплекс ударными темпами строится. Вероятно деньги на строительство откуда-то постоянно поступают.
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