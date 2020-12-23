Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях. Идут за спросом
Сьогодні читав схожу статтю що Мак хоче відкрити перший ресторан у Івано-Франківську. Давно вже пора, як це одному з найкомфортніших міст для життя немає Макдональдсу
somilitark написав:Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах
Всі - боягузи! Лише безстрашний Долярчик - зробив всіх разом, взявши на котловані смарта із здачею в кінці весни 2022р!
Долярчику наверное нравится, когда его закидывают какахами, остальным это надоело, вот и не пишут о сделках. Стоит только дать реальную инфо, как мгновенно включается вентилятор. Например, человек сначала пишет, что меньше чем за 100 куе ничего готового в Киеве не купишь, что даже у "растишек" поднимает брови вверх, а через пару дней заявляет: квартир в продаже море, висят десятилетиями, но почему то цены не снижаются. Или приводится в пример цены в Файне, они вызывают у другого чела недоверие, но вместо набрать номер ОП, всё выяснить и потом разоблачить "вруна", начинает сходу поливать коричневой субстанцией. И где здесь конструктив? Потому и пишут не о фактах а флудят "за жизнь".
zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем
У "обвалішок" - ті ж самі методи. Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт))) _____________
Щодо напівпідвалів в Єпенях. Цоколь - донині не проданий. Об,ява висить як неактивна. Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну До речі, опалення там - взагалі відсутнє. З водопроводом і каналізацією - теж неясно. Просто підвал з вікнами.
zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем
У "обвалішок" - ті ж самі методи. Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт))) _____________
Щодо напівпідвалів в Єпенях. Цоколь - донині не проданий. Об,ява висить як неактивна. Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну До речі, опалення там - взагалі відсутнє. З водопроводом і каналізацією - теж неясно. Просто підвал з вікнами.