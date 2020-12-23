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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6009601060116012

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:09

  Stanislav_S написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Официально: Буча из нот ипеня эни мор! https://news.finance.ua/ru/news/-/48474 ... pod-kievom


И ты прекрасно понимаешь, чем обосновано это бизнес-решение - теперь у Макдональдс в принципе в приоритете на открытие заведений будет пригород. В 2021-м откроются в остальных крупных ипенях. Идут за спросом


Сьогодні читав схожу статтю що Мак хоче відкрити перший ресторан у Івано-Франківську. Давно вже пора, як це одному з найкомфортніших міст для життя немає Макдональдсу

от тобі і місто Сан-Франківськ
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:18

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах

Всі - боягузи! :)
Лише безстрашний Долярчик - зробив всіх разом, взявши на котловані смарта із здачею в кінці весни 2022р! :D


Долярчику наверное нравится, когда его закидывают какахами, остальным это надоело, вот и не пишут о сделках. Стоит только дать реальную инфо, как мгновенно включается вентилятор.
Например, человек сначала пишет, что меньше чем за 100 куе ничего готового в Киеве не купишь, что даже у "растишек" поднимает брови вверх, а через пару дней заявляет: квартир в продаже море, висят десятилетиями, но почему то цены не снижаются.
Или приводится в пример цены в Файне, они вызывают у другого чела недоверие, но вместо набрать номер ОП, всё выяснить и потом разоблачить "вруна", начинает сходу поливать коричневой субстанцией. И где здесь конструктив? Потому и пишут не о фактах а флудят "за жизнь".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:29

  zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем

У "обвалішок" - ті ж самі методи.
Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт)))
_____________

Щодо напівпідвалів в Єпенях.
Цоколь - донині не проданий.
Об,ява висить як неактивна.
Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну
До речі, опалення там - взагалі відсутнє.
З водопроводом і каналізацією - теж неясно.
Просто підвал з вікнами.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol ... Jx4eI.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 гру, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:33

  somilitark написав: .

Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?


Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:37

  Frant написав:
  zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем

У "обвалішок" - ті ж самі методи.
Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт)))
_____________

Щодо напівпідвалів в Єпенях.
Цоколь - донині не проданий.
Об,ява висить як неактивна.
Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну
До речі, опалення там - взагалі відсутнє.
З водопроводом і каналізацією - теж неясно.
Просто підвал з вікнами.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol ... Jx4eI.html


після відкриття маДональда в Бучі ціна вверх
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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