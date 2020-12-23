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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6010601160126013>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:33

  somilitark написав: .

Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?


Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

Киев, ЖК Терракота, 35 кв. Первую взял - 900к (от застройщика), вторую - 950к (переуступка).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:37

  Frant написав:
  zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем

У "обвалішок" - ті ж самі методи.
Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт)))
_____________

Щодо напівпідвалів в Єпенях.
Цоколь - донині не проданий.
Об,ява висить як неактивна.
Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну
До речі, опалення там - взагалі відсутнє.
З водопроводом і каналізацією - теж неясно.
Просто підвал з вікнами.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol ... Jx4eI.html


після відкриття маДональда в Бучі ціна вверх
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:43

  jay2004 написав:
Жду какашек... Не стейсняйтесь :wink:

).


По теме, спасибо за ответ по сути.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:49

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Щодо напівпідвалів в Єпенях.
Цоколь - донині не проданий.
Об,ява висить як неактивна.
Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну
До речі, опалення там - взагалі відсутнє.
З водопроводом і каналізацією - теж неясно.
Просто підвал з вікнами.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol ... Jx4eI.html


після відкриття маДональда в Бучі ціна вверх


Хіба що в тому підвалі розміститься Макдональдс))) :wink:

покращення інфраструктури локації підвищує її привабливість, заодно росте попит, і, відповідно, ціна на нерухомість.

Не забувай, що Буча, в світлі адміністративної реформи, буде районним центром всього північно-західного регіону Київщини.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:57

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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:59

flyman

Я за тебе рад. В країні ж*** і падіння графіків, а у тебе ріст.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:первые дома в любом комплексе намного дешевле последующих

Первые дома в любом комплексе как правило лучше всех последующих.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:17

Как-то не заметил чтобы здесь обсуждалась эта информация: "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3%" http://budport.com.ua/news/19671-rynok-zhilya-ceny-na-kvartiry-v-kieve-upali-primerno-na-3 стоит ли на это обращать внимание?
denstuch
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:32

  flyman написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем

У "обвалішок" - ті ж самі методи.
Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт)))
_____________

Щодо напівпідвалів в Єпенях.
Цоколь - донині не проданий.
Об,ява висить як неактивна.
Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну
До речі, опалення там - взагалі відсутнє.
З водопроводом і каналізацією - теж неясно.
Просто підвал з вікнами.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol ... Jx4eI.html


після відкриття маДональда в Бучі ціна вверх

Буча засияла новыми красками. Есть все шансы стать IT-столицей киевской области.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:32

  denstuch написав:Как-то не заметил чтобы здесь обсуждалась эта информация: "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3%" http://budport.com.ua/news/19671-rynok-zhilya-ceny-na-kvartiry-v-kieve-upali-primerno-na-3 стоит ли на это обращать внимание?

це офтоп :mrgreen:
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flyman
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