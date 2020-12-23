Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем
У "обвалішок" - ті ж самі методи. Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт))) _____________
Щодо напівпідвалів в Єпенях. Цоколь - донині не проданий. Об,ява висить як неактивна. Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну До речі, опалення там - взагалі відсутнє. З водопроводом і каналізацією - теж неясно. Просто підвал з вікнами.
Frant написав:Щодо напівпідвалів в Єпенях. Цоколь - донині не проданий. Об,ява висить як неактивна. Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну До речі, опалення там - взагалі відсутнє. З водопроводом і каналізацією - теж неясно. Просто підвал з вікнами.
zРадио написав:У вас же, растишек, всегда сравниваются нижние этажи в прошлом со средними в настоящем, футбольные поля в прошлом с кавалирками в настоящем, первые дома комплекса с последними и котлованы с почти готовым жильем
У "обвалішок" - ті ж самі методи. Рекомендую поччитати опуси Захара_, вождя "обвалішок". Був раніше такий фрукт))) _____________
Щодо напівпідвалів в Єпенях. Цоколь - донині не проданий. Об,ява висить як неактивна. Очевидно, продаж відкладений - немає попиту на цю ціну До речі, опалення там - взагалі відсутнє. З водопроводом і каналізацією - теж неясно. Просто підвал з вікнами.