RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6010601160126013

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:37

  denstuch написав:Как-то не заметил чтобы здесь обсуждалась эта информация: "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3%" http://budport.com.ua/news/19671-rynok-zhilya-ceny-na-kvartiry-v-kieve-upali-primerno-na-3 стоит ли на это обращать внимание?


Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))
Stanislav_S
 
Повідомлень: 78
З нами з: 20.08.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Stanislav_S
 
Повідомлень: 78
З нами з: 20.08.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:41

  Stanislav_S написав:
  denstuch написав:Как-то не заметил чтобы здесь обсуждалась эта информация: "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3%" http://budport.com.ua/news/19671-rynok-zhilya-ceny-na-kvartiry-v-kieve-upali-primerno-na-3 стоит ли на это обращать внимание?


Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))

починаючи з 2016 року, "бугорки" ростуть, низенько-низенько
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22751
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:49

  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.

Не верьте, не бойтесь и не просите.
airmax78
 
Повідомлень: 37033
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:50

  Первый написав:ЗображенняЗображення

Тринити

Гарно. Прямо как не в Киеве.
airmax78
 
Повідомлень: 37033
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

13.3.2020: пік $1255 і 6169 об"єкт
Зображення

18.12.2020: $1254 i 6762 об"єкти
Зображення

навєс росте
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22751
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55

  Stanislav_S написав:
  denstuch написав:Как-то не заметил чтобы здесь обсуждалась эта информация: "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3%" http://budport.com.ua/news/19671-rynok-zhilya-ceny-na-kvartiry-v-kieve-upali-primerno-na-3 стоит ли на это обращать внимание?


Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))

Это последние три недели. Я не помню чтобы в прошлом году такое было.
denstuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 17.02.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:57

  flyman написав: що Буча, в світлі адміністративної реформи, буде районним центром всього північно-західного регіону Київщини.

Печерськ - усьо???
Пасаж - па 500???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21741
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Гарно. Прямо как не в Киеве.

На рендерах еще и не такое нарисуют.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4300
З нами з: 19.09.10
Подякував: 725 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:01

Свято наближається! ©)))

  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.

Все правильно :) - тоді моя тема заграє новими барвами! :mrgreen:

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6010601160126013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TDK, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1965, 1966, 1967
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19666 3318417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 07:55
antey1969
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.