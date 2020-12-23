Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:37
Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))
Stanislav_S
Повідомлень: 78
З нами з: 20.08.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:38
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга
https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Stanislav_S
Повідомлень: 78
З нами з: 20.08.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:41
Stanislav_S написав:
Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))
починаючи з 2016 року, "бугорки" ростуть, низенько-низенько
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 22751
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:49
Stanislav_S написав:
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга
https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Не верьте, не бойтесь и не просите.
airmax78
Повідомлень: 37033
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:50
Гарно. Прямо как не в Киеве.
airmax78
Повідомлень: 37033
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:52
13.3.2020: пік $1255 і 6169 об"єкт
18.12.2020: $1254 i 6762 об"єкти
навєс росте
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 22751
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55
Stanislav_S написав:
Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))
Это последние три недели. Я не помню чтобы в прошлом году такое было.
denstuch
Повідомлень: 63
З нами з: 17.02.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:57
flyman написав:
що Буча, в світлі адміністративної реформи, буде районним центром всього північно-західного регіону Київщини.
Печерськ - усьо???
Пасаж - па 500???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 21741
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2240 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:59
airmax78 написав:
Гарно. Прямо как не в Киеве.
На рендерах еще и не такое нарисуют.
BIGor
Повідомлень: 4300
З нами з: 19.09.10
Подякував: 725 раз.
Подякували: 929 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:01
Stanislav_S написав:
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга
https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про
іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН
доки дешевеньке.
Все правильно
- тоді моя тема заграє новими барвами!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
Повідомлень: 9289
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 614 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
TDK
,
zРадио
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор