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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:13
denstuch написав: Stanislav_S написав:
Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))
Это последние три недели. Я не помню чтобы в прошлом году такое было.
Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:13
Stanislav_S написав:
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают
, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:18
zРадио написав: Stanislav_S написав:
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают
, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...
Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:18
zРадио написав: Stanislav_S написав:
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают
, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...
думаю, що це з ОП прийшов твіт від Мендель, яка іншими двома твітами зупинила девальвацію гривні.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:46
Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:52
airmax78 написав:
Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.
ну ти читав що там пише?
то "молодіжне кредитування 202х", навіть долярчика жінка не попадає під нього,
ну дадуть халявну іпотеку якомусь ЛОМу із ОП або корабельній сосні,
а долярчики в прольоті
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:54
zРадио написав: Stanislav_S написав:
А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают
, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...
Вспомнил старые добрые времена когда закладывали банкам частные дома, которые не существовали впринципе, просто адресс в поле...
Шевченко хочет вернуть эту схему.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:55
flyman написав: airmax78 написав:
Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.
ну ти читав що там пише?
то "молодіжне кредитування 202х", навіть долярчика жінка не попадає під нього,
ну дадуть якомусь ЛОМу із ОП або корабельній сосні.
С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:59
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.
ну ти читав що там пише?
то "молодіжне кредитування 202х", навіть долярчика жінка не попадає під нього,
ну дадуть якомусь ЛОМу із ОП або корабельній сосні.
С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.
так я бездомний, одні комірки маю, і теж хочу пільгову іпотеку...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:14
Faceless написав:
Первые дома в любом комплексе как правило лучше всех последующих.
Часто так, но не всегда.
в Тетрисе 2я очередь лучше.
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