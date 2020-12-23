RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6012601360146015>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:13

  denstuch написав:
  Stanislav_S написав:
  denstuch написав:Как-то не заметил чтобы здесь обсуждалась эта информация: "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3%" http://budport.com.ua/news/19671-rynok-zhilya-ceny-na-kvartiry-v-kieve-upali-primerno-na-3 стоит ли на это обращать внимание?


Якщо порівнювати листопад до жовтня - можливо ціни і чуть просіли, а в грудні просядуть по відношенню до листопада (в доларовому еквіваленті) - тому що не сезон, зазвичай зимою і ціни примерзають )))

Это последние три недели. Я не помню чтобы в прошлом году такое было.

Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.
airmax78
 
Повідомлень: 37039
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:13

  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.


Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 3796 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:18

  zРадио написав:
  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.


Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...

Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
airmax78
 
Повідомлень: 37039
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:18

  zРадио написав:
  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.


Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...

думаю, що це з ОП прийшов твіт від Мендель, яка іншими двома твітами зупинила девальвацію гривні.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22755
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.
airmax78
 
Повідомлень: 37039
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:52

  airmax78 написав:Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.

ну ти читав що там пише?
то "молодіжне кредитування 202х", навіть долярчика жінка не попадає під нього,
ну дадуть халявну іпотеку якомусь ЛОМу із ОП або корабельній сосні,
а долярчики в прольоті
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22755
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:54

  zРадио написав:
  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.


Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...

Вспомнил старые добрые времена когда закладывали банкам частные дома, которые не существовали впринципе, просто адресс в поле... :D Шевченко хочет вернуть эту схему.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 19.09.10
Подякував: 725 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:55

  flyman написав:
  airmax78 написав:Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.

ну ти читав що там пише?
то "молодіжне кредитування 202х", навіть долярчика жінка не попадає під нього,
ну дадуть якомусь ЛОМу із ОП або корабельній сосні.

С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.
airmax78
 
Повідомлень: 37039
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:59

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Я думаю, что раз Шевченко сказал, значит НБУ собирается эту ипотеку стимулировать. Иначе бы он не говорил.
Українці: Чекаємо на доступну іпотеку.

ну ти читав що там пише?
то "молодіжне кредитування 202х", навіть долярчика жінка не попадає під нього,
ну дадуть якомусь ЛОМу із ОП або корабельній сосні.

С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.

так я бездомний, одні комірки маю, і теж хочу пільгову іпотеку...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22755
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Первые дома в любом комплексе как правило лучше всех последующих.

Часто так, но не всегда.
в Тетрисе 2я очередь лучше.
foxluck
 
Повідомлень: 202
З нами з: 04.10.19
Подякував: 649 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6012601360146015>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1966, 1967, 1968
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19670 3318596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 13:40
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232710
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17703)
24.12.2020 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.