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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25
flyman написав: airmax78 написав:
С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.
так я бездомний, одні комірки маю, і теж хочу пільгову іпотеку...
Всі хочуть. Яж кажу: тільки дай - незважаючи на тотальний ісход до Пільші, удальонку, та втечу від КОВІДа до передмістя - почнеться бум продажів.
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