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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25
flyman написав: airmax78 написав:
С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.
так я бездомний, одні комірки маю, і теж хочу пільгову іпотеку...
Всі хочуть. Яж кажу: тільки дай - незважаючи на тотальний ісход до Пільші, удальонку, та втечу від КОВІДа до передмістя - почнеться бум продажів.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:06
Цікаво як хочуть цю іпотеку роздавати, якщо у самих кішені пусті.
Украина нуждается в рекордных займах в 2021 году - председатель Совета НБУ. “Вместе с тем общая сумма потребностей в финансировании составит около 16% ВВП, что наряду с плановыми показателями 2020 года является рекордным значением за всю историю Украины”.
Щось мені здається, можливо 2021 буде без таких локдаунів як 2020 але точно веселіший (особливо в економічному плані).
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:07
BIGor написав:
Вспомнил старые добрые времена когда закладывали банкам частные дома, которые не существовали впринципе, просто адресс в поле...
Шевченко хочет вернуть эту схему.
Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке
Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе
airmax78 написав:
Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:17
zРадио написав: BIGor написав:
Вспомнил старые добрые времена когда закладывали банкам частные дома, которые не существовали впринципе, просто адресс в поле...
Шевченко хочет вернуть эту схему.
Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке
Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе
airmax78 написав:
Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?
долярчиков нє, але порошонок, ахмєток, бєніанов, бахматих і т.д., запросто
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28
zРадио написав:
Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке
Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе
Хах, знаю челов тоже брали в банках кредиты под залог гербицидов и пестициды, а в внутри вода ))))
Суммы под млн $
В 2005-2007 много шальных денег было, и недвижку покупали стояками..
Востаннє редагувалось xio13
в Чет 24 гру, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28
zРадио написав: airmax78 написав:
Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?
Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:31
xio13 написав: zРадио написав:
Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке
Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе
Хах, знаю челов тоже брали в банках кредиты под залог гербицидов и пестициды, а в внутри вода ))))
Суммы под млн $
В 2005-2007 много шальных денег было, и недвижку покупали стояками..
О, проснулись мошенники.
Ребята, это не для вас! Доллярчиков, если все в белую проводят и налоги платят - милости просим.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:34
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?
Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.
Петросян года
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:39
somilitark написав: airmax78 написав:
Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.
Петросян года
Какой же вы пессимист и финансовый нигилист.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:41
airmax78 написав:
Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.
Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
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