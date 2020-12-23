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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6013601460156016>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

  flyman написав:
  airmax78 написав:С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.

так я бездомний, одні комірки маю, і теж хочу пільгову іпотеку...

Всі хочуть. Яж кажу: тільки дай - незважаючи на тотальний ісход до Пільші, удальонку, та втечу від КОВІДа до передмістя - почнеться бум продажів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікаво як хочуть цю іпотеку роздавати, якщо у самих кішені пусті.

Украина нуждается в рекордных займах в 2021 году - председатель Совета НБУ. “Вместе с тем общая сумма потребностей в финансировании составит около 16% ВВП, что наряду с плановыми показателями 2020 года является рекордным значением за всю историю Украины”.

Щось мені здається, можливо 2021 буде без таких локдаунів як 2020 але точно веселіший (особливо в економічному плані).
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:07

  BIGor написав:Вспомнил старые добрые времена когда закладывали банкам частные дома, которые не существовали впринципе, просто адресс в поле... :D Шевченко хочет вернуть эту схему.


Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке :mrgreen: Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе

  airmax78 написав:Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.


Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:17

  zРадио написав:
  BIGor написав:Вспомнил старые добрые времена когда закладывали банкам частные дома, которые не существовали впринципе, просто адресс в поле... :D Шевченко хочет вернуть эту схему.


Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке :mrgreen: Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе

  airmax78 написав:Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.


Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?

долярчиков нє, але порошонок, ахмєток, бєніанов, бахматих і т.д., запросто
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

  zРадио написав:Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке :mrgreen: Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе


Хах, знаю челов тоже брали в банках кредиты под залог гербицидов и пестициды, а в внутри вода ))))

Суммы под млн $
В 2005-2007 много шальных денег было, и недвижку покупали стояками..
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 24 гру, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.


Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?

Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:31

  xio13 написав:
  zРадио написав:Я даже знаю одного жулика, получившего от банка так в 2007-м 1,3 млн долларов наликом в картонной коробке :mrgreen: Серьезно )) В 2010-м прятался за границей. О дальнейшей судьбе не в курсе


Хах, знаю челов тоже брали в банках кредиты под залог гербицидов и пестициды, а в внутри вода ))))

Суммы под млн $
В 2005-2007 много шальных денег было, и недвижку покупали стояками..

О, проснулись мошенники.
Ребята, это не для вас! Доллярчиков, если все в белую проводят и налоги платят - милости просим.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:34

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.


Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?

Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.

Петросян года :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:39

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.

Петросян года :mrgreen:

Какой же вы пессимист и финансовый нигилист.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:41

  airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.

Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
denstuch
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