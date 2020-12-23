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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6013601460156016

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що тут миєте кісточки Долярчикам? :D
Як бачите, Долярчики не дурні і не повелись на "фейкову іпотеку під 10%"!
Але, як буде під 7-9% реальних, то........ то ціни на нерухомість рОкетою вверх! :)

От тоді настане черга продавати свого смарта! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:13

  denstuch написав:
  airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.

Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
мені більше подобається впали за останні три тижні більше ніж на 51% у річному вираженні.

Зи. Шо таке опендатабот по відношенню до кржн?
Всім процвітання!
Первый
 
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