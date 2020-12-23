5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що тут миєте кісточки Долярчикам?
Як бачите, Долярчики не дурні і не повелись на "фейкову іпотеку під 10%"!
Але, як буде під 7-9% реальних, то........ то ціни на нерухомість рОкетою вверх!
От тоді настане черга продавати свого смарта!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:13
мені більше подобається впали за останні три тижні більше ніж на 51% у річному вираженні.
Зи. Шо таке опендатабот по відношенню до кржн?
Всім процвітання!
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