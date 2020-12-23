Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?
airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.
Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.
Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
мені більше подобається впали за останні три тижні більше ніж на 51% у річному вираженні.
airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке? Тьфу на вас!
сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.
Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть?
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airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке? Тьфу на вас!
сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.
Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть?
якщо 3% 5% на комерційну, тоді виставлю цоколь не менше 30КУЕ і буде на перший внесок на Тарян Товер
airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.
Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
мені більше подобається впали за останні три тижні більше ніж на 51% у річному вираженні.
Зи. Шо таке опендатабот по відношенню до кржн?
Зачем гиперболизировать? Опендатабот (opendatabot.ua) — це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни. На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах. https://uk.wikipedia.org/wiki/Opendatabot Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему? А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь? П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.
denstuch написав:Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему? А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь? П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.
Видно, что айтишник пишет: условие>да>действие1>нет>действие2
Задал вопрос эйру, ответил Первый. Эйр и Первый - один человек.
denstuch написав:Зачем гиперболизировать? Опендатабот (opendatabot.ua) — це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни. На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах. https://uk.wikipedia.org/wiki/Opendatabot Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему? А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь? П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.
Хз. Звідки Я знаю навіщо ви гіперболізуєте. Я просто уточнив що бліьше 51 % покруче чим 3 відсотки за три тижні. Дивний період три тижні, правда? От рік - в самий раз.
Щодо опендатаботу. Ви не відповіли яке відношення дані датаботу мають до кржн. Ми ж всі чекаємо реального, справжнього джерела інформації щодо реальних цін на кржн. Із мені відомого, опендатабот нею не володіє в силу певних обставин - у відкритих джерелах такі дані відсутні:-( Зи. Ваше посилання на вікі це так мило:-) Ви дійсно думаєте, що відкрили для всіх нас Америку:-)?