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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6013601460156016>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.


Так кто ж вам, депо-оленям, доктор, если ОВГЗ дает уже +6-7 п.п.? И вот подумай хорошенько - если безрисковый Минфин банки не кредитуют дешевле 11%, то под какой процент будут кредитовать долярчиков?

Начнут где-то с 7-9, и плавно опустятся до 5-6.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:41

  airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.

Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
denstuch
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що тут миєте кісточки Долярчикам? :D
Як бачите, Долярчики не дурні і не повелись на "фейкову іпотеку під 10%"!
Але, як буде під 7-9% реальних, то........ то ціни на нерухомість рОкетою вверх! :)

От тоді настане черга продавати свого смарта! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:13

  denstuch написав:
  airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.

Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
мені більше подобається впали за останні три тижні більше ніж на 51% у річному вираженні.

Зи. Шо таке опендатабот по відношенню до кржн?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:24

  airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!


сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.

Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть? :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:36

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!


сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.

Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть? :)

якщо 3% 5% на комерційну, тоді виставлю цоколь не менше 30КУЕ
і буде на перший внесок на Тарян Товер
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:50

  Первый написав:
  denstuch написав:
  airmax78 написав:Пошло-поехало. То о чем Зрадио предупреждал. Сейчас начнет все валиться и остановится только в сентябре 2022 года.

Вы действительно считаете, что все валится? Или это сарказм, если сарказм то что скажете о статистике которую сообщает Опендатабот "Цены на продажу недвижимости в Киеве упали примерно на 3% за последние три недели"?
мені більше подобається впали за останні три тижні більше ніж на 51% у річному вираженні.

Зи. Шо таке опендатабот по відношенню до кржн?

Зачем гиперболизировать?
Опендатабот (opendatabot.ua) — це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни.
На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Opendatabot
Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему?
А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь?
П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.
denstuch
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:05

  denstuch написав:Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему?
А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь?
П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.

Видно, что айтишник пишет: условие>да>действие1>нет>действие2

Задал вопрос эйру, ответил Первый. Эйр и Первый - один человек.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:13

  denstuch написав:Зачем гиперболизировать?
Опендатабот (opendatabot.ua) — це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни.
На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Opendatabot
Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему?
А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь?
П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.


Хз. Звідки Я знаю навіщо ви гіперболізуєте. Я просто уточнив що бліьше 51 % покруче чим 3 відсотки за три тижні.
Дивний період три тижні, правда? От рік - в самий раз.

Щодо опендатаботу. Ви не відповіли яке відношення дані датаботу мають до кржн. Ми ж всі чекаємо реального, справжнього джерела інформації щодо реальних цін на кржн. Із мені відомого, опендатабот нею не володіє в силу певних обставин - у відкритих джерелах такі дані відсутні:-(
Зи. Ваше посилання на вікі це так мило:-) Ви дійсно думаєте, що відкрили для всіх нас Америку:-)?
Всім процвітання!
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