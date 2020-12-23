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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6013601460156016

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:16

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!


сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.

Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть? :)

А вы знаете тех, кто ее получил? Без связей с руководством банка, конечно...
Там скорее всего такой перечень критерий, что получить могут либо "приближенные" либо единицы
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:24

  Sidus написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке?
Тьфу на вас!


сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.

Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть? :)

А вы знаете тех, кто ее получил? Без связей с руководством банка, конечно...
Там скорее всего такой перечень критерий, что получить могут либо "приближенные" либо единицы


Эту дают всем под залог.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:42

  proftpd66 написав:
  Sidus написав:
  proftpd66 написав:
сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.

Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть? :)

А вы знаете тех, кто ее получил? Без связей с руководством банка, конечно...
Там скорее всего такой перечень критерий, что получить могут либо "приближенные" либо единицы


Эту дают всем под залог.


https://5-7-9.gov.ua/
Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок без права передачі в оренду

Так неинтересно :)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:48

  Sidus написав:https://5-7-9.gov.ua/
Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок без права передачі в оренду

Так неинтересно :)

Взяв "собі" цоколь під 7% річних, а "свій" здаєш.
1 раз можна.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6013601460156016
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