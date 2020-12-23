Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке? Тьфу на вас!
сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.
Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть?
А вы знаете тех, кто ее получил? Без связей с руководством банка, конечно... Там скорее всего такой перечень критерий, что получить могут либо "приближенные" либо единицы
airmax78 написав:5% годовых - это ставка, которая бы отправила в глубочайшую рецессию весь развитый мир. Я про 7-9 даже не заикаюсь. А вы не верите в возможность такой ставки по гривневой ипотеке? Тьфу на вас!
сейчас под 3%-5% можно взять коммерческую недвигу по программе 5%-7%-9%.
Вы мечатаете про 5%, если 3%-5% уже давно есть?
А вы знаете тех, кто ее получил? Без связей с руководством банка, конечно... Там скорее всего такой перечень критерий, что получить могут либо "приближенные" либо единицы
Эту дают всем под залог.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
denstuch написав:Зачем гиперболизировать? Опендатабот (opendatabot.ua) — це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни. На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах. https://uk.wikipedia.org/wiki/Opendatabot Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему? А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь? П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.
Здесь никакая агрегированная статистика не имеет авторитета - только единичные вбросы рыл и перекупов. А на любые прямые аргументы - только один ответ "сходи в ОП и все узнаешь". Вы скоро привыкните
denstuch написав:Зачем гиперболизировать? Опендатабот (opendatabot.ua) — це українська компанія, що збирає, об’єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни. На базі Опендатабот створюються різноманітні ІТ-сервіси. Дані платформи доступні через API в будь-яких CRM/ERP системах. https://uk.wikipedia.org/wiki/Opendatabot Вы считаете, что опендатабот не имеет отношения к кржн, почему? А у вас какие источники информации по статистике цен кржн не поделитесь? П.С. а вы и airmax78 это одно и тоже? Я задавал вопрос airmax78, а ответили вы.
Здесь никакая агрегированная статистика не имеет авторитета - только единичные вбросы рыл и перекупов. А на любые прямые аргументы - только один ответ "сходи в ОП и все узнаешь". Вы скоро привыкните
хлам вот когда "эксперт" под впечатлением статистики, индексов, графиков и диаграмм, информации с ЛУНа наконец то решает купить КОНКРЕТНЫЙ объект попадает в "реальную жизнь", вот тут то как правило и случается прозрение, что в реальной сделке все вышеперечисленное как правило не работает... это все старо как мир а вы давайте побольше статистики, диаграмм и графиков, страшных и красивых)))
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