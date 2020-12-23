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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:03
remark написав:
Если реализуют кредитнозеленое зло под низкие проценты, то догоним Лондон.
а про цены в Лондоне в принципе вообще знаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:05
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drevlyanin
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:23
Ну вы Ривьеру-то не трогайте, она одна на весь Киев, и тут берег уже не важен
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antonivs3
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:45
antonivs3 написав:
Ну вы Ривьеру-то не трогайте, она одна на весь Киев, и тут берег уже не важен
Так про любой ЖК можно сказать
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Sidus
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:10
somilitark написав: hume написав:
Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.
Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?
Арбуз, сброшенный с крыши небоскреба, все дороже, но асфальт все ближе
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rjkz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:18
airmax78 написав:
Гарно. Прямо как не в Киеве.
Адесса. 100 пудов.
Что-ж ВАС от Киева так воротит?
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:31
Sidus написав: antonivs3 написав:
Ну вы Ривьеру-то не трогайте, она одна на весь Киев, и тут берег уже не важен
Так про любой ЖК можно сказать
попробуйте из окон условного ЦП или Тетриса добросить огрызок в Днепр
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 24 гру, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:32
rjkz про асфальт понятно, но почему арбуз в цене растет?
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:35
rjkz написав: airmax78 написав: Первый написав:
Тринити
Гарно. Прямо как не в Киеве.
Адесса. 100 пудов.
Что-ж ВАС от Киева так воротит?
Шервуд и в реальной жизни выглядит, как минимум, не хуже.
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antonivs3
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