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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6014601560166017

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:03

  remark написав:
  BIGor написав:Однушка в человейнике на бевом берегу.....барабанная дробь...$134 900
https://ua.m2bomber.com/obj/706046061/v ... k-kvartiru
Мы уже Варшаву догнали?


Если реализуют кредитнозеленое зло под низкие проценты, то догоним Лондон.

а про цены в Лондоне в принципе вообще знаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:05

  BIGor написав:Однушка в человейнике на бевом берегу.....барабанная дробь...$134 900
https://ua.m2bomber.com/obj/706046061/v ... k-kvartiru
Мы уже Варшаву догнали?


Не умеете вы дорогие объекты искать. :wink: Даю наводку:
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =373844120
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:23

Ну вы Ривьеру-то не трогайте, она одна на весь Киев, и тут берег уже не важен
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:45

  antonivs3 написав:Ну вы Ривьеру-то не трогайте, она одна на весь Киев, и тут берег уже не важен

Так про любой ЖК можно сказать
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:10

  somilitark написав:
  hume написав:Кстати, была тут форумчанка Еленск, или как-то так, которая слила всю инвестиционную недвижку после выборов президента. Становится понятно, что в краткосрочном периоде проиграла, по крайней мере недополучила прибыль с продаж.


Так что там со сделками? Есть у кого-то хотя бы желание прыгать в омут недвиги при сегодняшних политических и экономических тучах?


Арбуз, сброшенный с крыши небоскреба, все дороже, но асфальт все ближе
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:18

  airmax78 написав:
  Первый написав:ЗображенняЗображення

Тринити

Гарно. Прямо как не в Киеве.


Адесса. 100 пудов.
Что-ж ВАС от Киева так воротит?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:31

  Sidus написав:
  antonivs3 написав:Ну вы Ривьеру-то не трогайте, она одна на весь Киев, и тут берег уже не важен

Так про любой ЖК можно сказать

попробуйте из окон условного ЦП или Тетриса добросить огрызок в Днепр
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 24 гру, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:32

rjkz про асфальт понятно, но почему арбуз в цене растет?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:35

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Тринити

Гарно. Прямо как не в Киеве.

Адесса. 100 пудов.
Что-ж ВАС от Киева так воротит?

Шервуд и в реальной жизни выглядит, как минимум, не хуже.
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antonivs3
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