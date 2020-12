Додано: Чет 24 гру, 2020 22:44

Прохожий написав: хлам

вот когда "эксперт" под впечатлением статистики, индексов, графиков и диаграмм, информации с ЛУНа наконец то решает купить КОНКРЕТНЫЙ объект попадает в "реальную жизнь", вот тут то как правило и случается прозрение, что в реальной сделке все вышеперечисленное как правило не работает...

это все старо как мир

...



Касается не только недвижки а вообще всего. Реальность - она кагбэ иногда нихрена не такая как есть.

А КОНКРЕТНЫЙ объект может быть либо давно куплен, либо нифига не такой как описан, проблемы с доками, и т.д.

Как по мне - лучше выбрать свой сегмент и xepaчuть по нему - с просмотрами, с детальным изучением доков и проверкой конкретных квартир/людей по своим каналам.

Меня бы очень повеселил покупатель, который с графиками на руках убеждал бы меня, что моя квартира стОит вдвое дешевле выставленной цены



