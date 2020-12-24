RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60166017601860196020>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:18

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Stanislav_S написав:А фінанс.юа продовжує розкручувати тему з дешевою іпотекою

Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга https://news.finance.ua/ru/news/-/48482 ... onitoringa

Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.


Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...

Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.


Долярчик вам в помощь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5462 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:21

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:С когось треба починати. Не Трибеке же ипотеку льготную раздавать на очередной стояк круш.

так я бездомний, одні комірки маю, і теж хочу пільгову іпотеку...

Всі хочуть. Яж кажу: тільки дай - незважаючи на тотальний ісход до Пільші, удальонку, та втечу від КОВІДа до передмістя - почнеться бум продажів.


И шо? БудеТЕ продавать?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5462 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:28

  BIGor написав:Однушка в человейнике на бевом берегу.....барабанная дробь...$134 900
https://ua.m2bomber.com/obj/706046061/v ... k-kvartiru
Мы уже Варшаву догнали?


Так там подлинники Моне на стенах. Продается с ними.
...и обои тоже он клеил.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5462 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:35

  proftpd66 написав:


Охри прям как на Поле чудес - все буквы угадал, а слово прочитать не смог :mrgreen: Мусолил-мусолил фактор снижения предложения первички, а объяснить динамику средней цены не смог...

Кстати, по поводу льготной ипотеки, за которую так цепляются местные растишки - ну ладно пофантазировали до принятия Бюджета. Но сейчас то чего после драки кулаками махать? На эти цели денег не предусмотрено. Точка!

Председатель подкомитета по вопросам строительства Комитета ВРУ по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда: Ипотеки не будет, ипотеки нет
https://dengi.ua/magazine/prognoz-na-20 ... poteki-net
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 3799 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:35

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Однушка в человейнике на бевом берегу.....барабанная дробь...$134 900
https://ua.m2bomber.com/obj/706046061/v ... k-kvartiru
Мы уже Варшаву догнали?


Не умеете вы дорогие объекты искать. :wink: Даю наводку:
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =373844120


Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5462 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:хлам
вот когда "эксперт" под впечатлением статистики, индексов, графиков и диаграмм, информации с ЛУНа наконец то решает купить КОНКРЕТНЫЙ объект попадает в "реальную жизнь", вот тут то как правило и случается прозрение, что в реальной сделке все вышеперечисленное как правило не работает...
это все старо как мир
...

Касается не только недвижки а вообще всего. Реальность - она кагбэ иногда нихрена не такая как есть.
А КОНКРЕТНЫЙ объект может быть либо давно куплен, либо нифига не такой как описан, проблемы с доками, и т.д.
Как по мне - лучше выбрать свой сегмент и xepaчuть по нему - с просмотрами, с детальным изучением доков и проверкой конкретных квартир/людей по своим каналам.
Меня бы очень повеселил покупатель, который с графиками на руках убеждал бы меня, что моя квартира стОит вдвое дешевле выставленной цены :)

Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.01.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:49

  galadriel написав:
Прохожий написав:хлам
вот когда "эксперт" под впечатлением статистики, индексов, графиков и диаграмм, информации с ЛУНа наконец то решает купить КОНКРЕТНЫЙ объект попадает в "реальную жизнь", вот тут то как правило и случается прозрение, что в реальной сделке все вышеперечисленное как правило не работает...
это все старо как мир
...

Касается не только недвижки а вообще всего. Реальность - она кагбэ иногда нихрена не такая как есть.
А КОНКРЕТНЫЙ объект может быть либо давно куплен, либо нифига не такой как описан, проблемы с доками, и т.д.
Как по мне - лучше выбрать свой сегмент и xepaчuть по нему - с просмотрами, с детальным изучением доков и проверкой конкретных квартир/людей по своим каналам.
Меня бы очень повеселил покупатель, который с графиками на руках убеждал бы меня, что моя квартира стОит вдвое дешевле выставленной цены :)


Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
Sidus
 
Повідомлень: 473
З нами з: 17.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Гарно. Прямо как не в Киеве.


Адесса. 100 пудов.
Что-ж ВАС от Киева так воротит?

Как Вам угодить? Я радуюсь, что лицо Киева, обезображенное КГСамм, Оркадами и прочими ДБК, наконец-то начинает местами преображаться.


Гражданин, это ваш почерк?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5462 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:05

  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.01.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:12

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Адесса. 100 пудов.
Что-ж ВАС от Киева так воротит?

Как Вам угодить? Я радуюсь, что лицо Киева, обезображенное КГСамм, Оркадами и прочими ДБК, наконец-то начинает местами преображаться.


Гражданин, это ваш почерк?

Так а в чем противоречие? Я же писал: за 100 лет с 1914 по 2014 Киев изуродовали непоправимо. И те немногочисленные здания, которые начали более-менее массово появляться после 2014го (хотя, какое это нафиг массово - просто начали появляться) - это утешение, конечно. Но слабое.
airmax78
 
Повідомлень: 37050
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4441 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 60166017601860196020>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, drevlyanin і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1966, 1967, 1968
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19672 3319363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 23:00
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232718
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.