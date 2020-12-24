Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хтось прям ну дууууже хоче щоб всі повірили про іпотеку па 7% і рванулись купляти КРЖН доки дешевеньке.
Интересно, это реально КЭШ сморозил, или ему пресс-служба приписала, не согласовав текст? Потому как мордой в пол получается - и расширение базы доходов на всю семью, и отсутствие осмотра увеличивают, а не уменьшают кредитные риски, по итогам чего ипотека может только подорожать. Не говоря уже про то, что с каждой неделей стоимость заимствований в гривне дорожает и дорожает...
Та да. Гривневый ресурс дорожает. Сегодня думали временно свободные средства ОСМД разместить на депозит на праздники. Посмотрели на эти ставки, всплакнули и решили что из-за 3х копеек дергаться нет смысла.
Охри прям как на Поле чудес - все буквы угадал, а слово прочитать не смог Мусолил-мусолил фактор снижения предложения первички, а объяснить динамику средней цены не смог...
Кстати, по поводу льготной ипотеки, за которую так цепляются местные растишки - ну ладно пофантазировали до принятия Бюджета. Но сейчас то чего после драки кулаками махать? На эти цели денег не предусмотрено. Точка!
Прохожий написав:хлам вот когда "эксперт" под впечатлением статистики, индексов, графиков и диаграмм, информации с ЛУНа наконец то решает купить КОНКРЕТНЫЙ объект попадает в "реальную жизнь", вот тут то как правило и случается прозрение, что в реальной сделке все вышеперечисленное как правило не работает... это все старо как мир ...
Касается не только недвижки а вообще всего. Реальность - она кагбэ иногда нихрена не такая как есть. А КОНКРЕТНЫЙ объект может быть либо давно куплен, либо нифига не такой как описан, проблемы с доками, и т.д. Как по мне - лучше выбрать свой сегмент и xepaчuть по нему - с просмотрами, с детальным изучением доков и проверкой конкретных квартир/людей по своим каналам. Меня бы очень повеселил покупатель, который с графиками на руках убеждал бы меня, что моя квартира стОит вдвое дешевле выставленной цены
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I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Прохожий написав:хлам вот когда "эксперт" под впечатлением статистики, индексов, графиков и диаграмм, информации с ЛУНа наконец то решает купить КОНКРЕТНЫЙ объект попадает в "реальную жизнь", вот тут то как правило и случается прозрение, что в реальной сделке все вышеперечисленное как правило не работает... это все старо как мир ...
Касается не только недвижки а вообще всего. Реальность - она кагбэ иногда нихрена не такая как есть. А КОНКРЕТНЫЙ объект может быть либо давно куплен, либо нифига не такой как описан, проблемы с доками, и т.д. Как по мне - лучше выбрать свой сегмент и xepaчuть по нему - с просмотрами, с детальным изучением доков и проверкой конкретных квартир/людей по своим каналам. Меня бы очень повеселил покупатель, который с графиками на руках убеждал бы меня, что моя квартира стОит вдвое дешевле выставленной цены
Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
rjkz написав:Адесса. 100 пудов. Что-ж ВАС от Киева так воротит?
Как Вам угодить? Я радуюсь, что лицо Киева, обезображенное КГСамм, Оркадами и прочими ДБК, наконец-то начинает местами преображаться.
Гражданин, это ваш почерк?
Так а в чем противоречие? Я же писал: за 100 лет с 1914 по 2014 Киев изуродовали непоправимо. И те немногочисленные здания, которые начали более-менее массово появляться после 2014го (хотя, какое это нафиг массово - просто начали появляться) - это утешение, конечно. Но слабое.