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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60176018601960206021>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:14

  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)

Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:23

  rjkz написав:
  drevlyanin написав:
Не умеете вы дорогие объекты искать. :wink: Даю наводку:
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =373844120


Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.


Само собой. А так же туристическая путёвка, ну которая с элементами секса...
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:24

  rjkz написав:
Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
не "с", а парковка просто рядом, как и метро

не понимаю, почему люди не любят растущие цены в Киеве и плотную многоэтажную застройку. Лично мне нравится эта тенденция, второй Шанхай. Ипотеку бы неплохо также ввести, чтобы добавила газку.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:24

  airmax78 написав:Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.


Настало время акуительных историй. Всем киевским дочкам по квартире за 200К на 18-летие, и ріст на 11% за полгода, угу :mrgreen: Рынок он такой (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:26

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)

Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.

Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра.
Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29

  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)


Так в том то и дело, что нашелся тот, кто предложил 18...а представьте предлагали бы 10-12 все на протяжении года...ваши действия?
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:30

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)

Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.


Чёй то непонятна. Они к вам приходили не зная изначально цены и не видя фоток квартиры или это такая тупая импровизация на понижение.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.


Настало время акуительных историй. Всем киевским дочкам по квартире за 200К на 18-летие, и ріст на 11% за полгода, угу :mrgreen: Рынок он такой (с)

Сам офигел. Но тетки - охреневшие были. 180 - было отличной ценой. 200 - просто хорошей ценой. Сейчас бы эту квартиру дешевле 220 уже не стали бы продавать.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:31

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)

Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.


Эта история попахивает сказкой...так как нормальные люди сначала узнают/сообщают цену, а потом на просмотр ходят и почти никогда наоборот
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:32

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Как Вам угодить? Я радуюсь, что лицо Киева, обезображенное КГСамм, Оркадами и прочими ДБК, наконец-то начинает местами преображаться.


Гражданин, это ваш почерк?

Так а в чем противоречие? Я же писал: за 100 лет с 1914 по 2020 Киев изуродовали непоправимо. И те немногочисленные здания, которые начали более-менее массово появляться после 2014го (хотя, какое это нафиг массово - просто начали появляться) - это утешение, конечно. Но слабое.


С этим я не спорю.
О том ЧТО появляется и ГДЕ - вопрос открыт, фломастеры разные.
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