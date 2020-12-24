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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:14
galadriel написав: Sidus написав:
Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку
Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага
))
Разні случаї єсть(с)
Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:23
rjkz написав:
Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
Само собой. А так же туристическая путёвка, ну которая с элементами секса...
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:24
rjkz написав:
Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
не "с", а парковка просто рядом, как и метро
не понимаю, почему люди не любят растущие цены в Киеве и плотную многоэтажную застройку. Лично мне нравится эта тенденция, второй Шанхай. Ипотеку бы неплохо также ввести, чтобы добавила газку.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:24
airmax78 написав:
Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Настало время акуительных историй. Всем киевским дочкам по квартире за 200К на 18-летие, и ріст на 11% за полгода, угу
Рынок он такой (с)
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:26
airmax78 написав: galadriel написав: Sidus написав:
Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку
Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага
))
Разні случаї єсть(с)
Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра.
Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29
galadriel написав: Sidus написав:
Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку
Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага
))
Разні случаї єсть(с)
Так в том то и дело, что нашелся тот, кто предложил 18...а представьте предлагали бы 10-12 все на протяжении года...ваши действия?
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:30
airmax78 написав: galadriel написав: Sidus написав:
Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку
Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага
))
Разні случаї єсть(с)
Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Чёй то непонятна. Они к вам приходили не зная изначально цены и не видя фоток квартиры или это такая тупая импровизация на понижение.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:30
zРадио написав: airmax78 написав:
Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Настало время акуительных историй. Всем киевским дочкам по квартире за 200К на 18-летие, и ріст на 11% за полгода, угу
Рынок он такой (с)
Сам офигел. Но тетки - охреневшие были. 180 - было отличной ценой. 200 - просто хорошей ценой. Сейчас бы эту квартиру дешевле 220 уже не стали бы продавать.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:31
airmax78 написав: galadriel написав: Sidus написав:
Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок
Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку
Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага
))
Разні случаї єсть(с)
Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Эта история попахивает сказкой...так как нормальные люди сначала узнают/сообщают цену, а потом на просмотр ходят и почти никогда наоборот
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:32
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Как Вам угодить? Я радуюсь, что лицо Киева, обезображенное КГСамм, Оркадами и прочими ДБК, наконец-то начинает местами преображаться.
Гражданин, это ваш почерк?
Так а в чем противоречие? Я же писал: за 100 лет с 1914 по 2020 Киев изуродовали непоправимо.
И те немногочисленные здания, которые начали более-менее массово появляться после 2014го (хотя, какое это нафиг массово - просто начали появляться) - это утешение, конечно. Но слабое.
С этим я не спорю.
О том ЧТО появляется и ГДЕ - вопрос открыт, фломастеры разные.
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