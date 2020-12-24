Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит! Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра. Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"
Я написал ровно то же самое, потом уже прочитал ваш пост ) Макс походу загоняет в бетон пуще прежнего, хоть бы на праздники взял перерыв сказки рассказывать )
Sidus написав: Эта история попахивает сказкой...так как нормальные люди сначала узнают/сообщают цену, а потом на просмотр ходят и почти никогда наоборот
Ну конечно, сказкой. А то вы никогда с риелтером квартиру не искали. Он там себе что-то подумал, что придет отхлестает пачкой франклинов и ему 20ку сходу уступят. И ведет клиента с ограниченным бюджетом в расчете на то, что главное ввязаться в бой.
antey1969 написав:Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра. Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"
Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.
antey1969 написав:Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра. Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"
Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.
Да ладно. Привел рыл пару ушлых колежанок понаглее, чтобы прощупать хозяина на предмет торга. Стандартная схема, ничего личного. Да если бы даже опустились до 150 куе, дамы поморочили бы голову и пропали в тумане.