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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6018601960206021>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:32

  drevlyanin написав:
Чёй то непонятна. Они к вам приходили не зная изначально цены и не видя фоток квартиры или это такая тупая импровизация на понижение.

Все они знали и видели. Похоже на второе. Прожженные такие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:33

  Grand Touring написав:не "с", а парковка просто рядом, как и метро

не понимаю, почему люди не любят растущие цены в Киеве и плотную многоэтажную застройку. Лично мне нравится эта тенденция, второй Шанхай. Ипотеку бы неплохо также ввести, чтобы добавила газку.


Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:35

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.

Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра.
Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"


Я написал ровно то же самое, потом уже прочитал ваш пост )
Макс походу загоняет в бетон пуще прежнего, хоть бы на праздники взял перерыв сказки рассказывать )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:35

  Sidus написав:
Эта история попахивает сказкой...так как нормальные люди сначала узнают/сообщают цену, а потом на просмотр ходят и почти никогда наоборот

Ну конечно, сказкой. А то вы никогда с риелтером квартиру не искали. Он там себе что-то подумал, что придет отхлестает пачкой франклинов и ему 20ку сходу уступят. И ведет клиента с ограниченным бюджетом в расчете на то, что главное ввязаться в бой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:36

  airmax78 написав:Сам офигел. Но тетки - охреневшие были. 180 - было отличной ценой. 200 - просто хорошей ценой. Сейчас бы эту квартиру дешевле 220 уже не стали бы продавать.


Слушай, а на сколько она подорожала, пока ты писал и я читал? :mrgreen:

PS: мою квартиру в 2008-м хозяин тоже за 450к продавать не хотел
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:37

  drevlyanin написав:
Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
Вы только посмотрите на такую красоту, как можно развить Гидропарк
Зображення
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:39

  antey1969 написав:Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра.
Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"

Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:42

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Сам офигел. Но тетки - охреневшие были. 180 - было отличной ценой. 200 - просто хорошей ценой. Сейчас бы эту квартиру дешевле 220 уже не стали бы продавать.


Слушай, а на сколько она подорожала, пока ты писал и я читал? :mrgreen:

Дела давно минувших дней. Теперь до сентября 2022 летим вниз.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 24 гру, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:43

  Grand Touring написав:
  drevlyanin написав:
Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
Вы только посмотрите на такую красоту, как можно развить Гидропарк
Зображення


Будущее серебряной мили. Только машин на улице у нас будет больше. Сильно больше.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:45

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Обычно покупатели цену слышат еще до просмотра.
Но ведь у нас пора офигительных рождественских историй, а в такие дни люди верят в чудо. Вот и ходят, нервно смеясь, потребители хрущей на Отрадном по бизнес-классу Печерска под мантры рыл "свято наблыжаеться!"

Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.

Да ладно.
Привел рыл пару ушлых колежанок понаглее, чтобы прощупать хозяина на предмет торга. Стандартная схема, ничего личного. Да если бы даже опустились до 150 куе, дамы поморочили бы голову и пропали в тумане.
antey1969
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