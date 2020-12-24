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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6018601960206021

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:51

  Grand Touring написав:
  drevlyanin написав:
Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
Вы только посмотрите на такую красоту, как можно развить Гидропарк
Зображення

Где-то у себя в имении под Киевом забеспокоился Виталик.
У Вас же готовая заявка на мэрское кресло на следующих выборах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:53

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.

Да ладно.
Привел рыл пару ушлых колежанок понаглее, чтобы прощупать хозяина на предмет торга. Стандартная схема, ничего личного. Да если бы даже опустились до 150 куе, дамы поморочили бы голову и пропали в тумане.

Очень может быть. Но так это и есть "рынок" который там в чем-то должен кого-то переубедить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:09

  Sidus написав:
  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)


Так в том то и дело, что нашелся тот, кто предложил 18...а представьте предлагали бы 10-12 все на протяжении года...ваши действия?


Цена не с потолка взята, небольшой торг - и вуаля.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:27

  Grand Touring написав:
  rjkz написав:
Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
не "с", а парковка просто рядом, как и метро

не понимаю, почему люди не любят растущие цены в Киеве и плотную многоэтажную застройку. Лично мне нравится эта тенденция, второй Шанхай. Ипотеку бы неплохо также ввести, чтобы добавила газку.


Если растет закономерно - я за. Если разгоняется пузырь - я против, чем больше разнгонится - тем громче лопнет. Взрывной рост выгоден застройщикам и перекупам, я ни тот ни другой.
rjkz
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  #<1 ... 6018601960206021
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