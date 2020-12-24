Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.
Да ладно. Привел рыл пару ушлых колежанок понаглее, чтобы прощупать хозяина на предмет торга. Стандартная схема, ничего личного. Да если бы даже опустились до 150 куе, дамы поморочили бы голову и пропали в тумане.
Очень может быть. Но так это и есть "рынок" который там в чем-то должен кого-то переубедить.