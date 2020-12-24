Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.
Да ладно. Привел рыл пару ушлых колежанок понаглее, чтобы прощупать хозяина на предмет торга. Стандартная схема, ничего личного. Да если бы даже опустились до 150 куе, дамы поморочили бы голову и пропали в тумане.
Очень может быть. Но так это и есть "рынок" который там в чем-то должен кого-то переубедить.
airmax78 написав:Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит! Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.
Настало время акуительных историй. Всем киевским дочкам по квартире за 200К на 18-летие, и ріст на 11% за полгода, угу Рынок он такой (с)
Смешного мало. Как то выставил свою квартиру на продажу, смотрела семья для дочки, которая поступила в институт рядом. Сами живут в доме под Киевом Дело было в 2017. В общем история про покупку квартиры за 200куе на 18 летние для Украины не вызывает удивления. Это наши реалии ПС Второй забавный случай тех же лет. Продавал квартиру в ипенях, два человека предлагали на 40% ниже заявленой цены, которая была +- по рынку, но тогда время такое было.
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
drevlyanin написав: Чёй то непонятна. Они к вам приходили не зная изначально цены и не видя фоток квартиры или это такая тупая импровизация на понижение.
Все они знали и видели. Похоже на второе. Прожженные такие.
Не завжди ті хто переглядають квартири завчасно знають ціни і бачили фото. Коли шукав квартиру в 2019 році, нам рієлтер сказав я підберу варіанти і покажу (хоча ми дзвонили по конкрентній картирі), він показав ту квартиру, якою ми цікавились а потім повів показувати ще декілька варіантів. Їоч наш бюджет був до 125К - він нам показав квартири і за 135к і за 150к (казав тут можна торгуватись) - але ми також були здивовані, коли чули вартість.