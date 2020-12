Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:09

Sidus написав: galadriel написав: Sidus написав: Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок



Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку Другой - $12т.

Рынок,6лять, ага ))



Так в том то и дело, что нашелся тот, кто предложил 18...а представьте предлагали бы 10-12 все на протяжении года...ваши действия? Так в том то и дело, что нашелся тот, кто предложил 18...а представьте предлагали бы 10-12 все на протяжении года...ваши действия?



Цена не с потолка взята, небольшой торг - и вуаля. Цена не с потолка взята, небольшой торг - и вуаля.

